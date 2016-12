Copiii străzii, între libertate şi lupta pentru supravieţuire

Copiii străzii, între libertate și lupta pentru supraviețuire

Pe unii îi vedem la semafor, zgribuliți, apropiindu-se de mașină cu mâna întinsă, pregătiți să spună câteva cuvinte și să te convingă să le dai un bănuț. Alții abia dacă te lasă să treci de ei, pe bulevard sau în parcarea vreunui mall, fără să le pui în mână o monedă, te urmăresc și se roagă de tine până te conving. Sunt copiii străzii, mai timizi sau cu mai mult tupeu, dar cu toții cu câte o poveste tristă în spate.Ionuț este unul dintre ei. Nu stă pe străzi decât ziua, câteva ore, după ce iese de la școală. Îl vedem mai mereu în intersecția de la Capitol. Noaptea se duce în garsoniera bunicii lui. Doarme dus, obosit după o zi întreagă de umblat pe jos, apoi de dimineață o ia din nou de la capăt. Spune că mănâncă bine, îi face bunica și ciorbă, și tocăniță. Tată nu are, iar mama a plecat la muncă în străinătate acum mulți ani și de atunci nu mai știe nimic de ea. A rămas în grija bunicilor, bătrâni și bolnavi. Bunicul s-a prăpădit de vreo doi ani și acum mai sunt doar el și bunica. Femeia are pensie de 350 de lei și nu se descurcă cu banii. Ionuț este elev în clasa a treia, iar după-amiezile le petrece în stradă. Strânge câțiva bănuți și își ajută bunica. Sunt zile în care abia face 10 - 12 lei, dar și zile în care adună chiar și 30 de lei. Unii oameni îi dau cornuri sau prăjituri în loc de bani. Mănâncă el, dar îi duce și bunicii. Spune că nu are o viață ușoară, pentru că nu îi place să cerșească, însă altfel nu s-ar fi descurcat.Potrivit Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, la jumătatea anului 2013, erau înregistrați oficial 60 de copii ai străzii.„Din totalul de 60 de copii ai străzii din județul Constanța, 29 trăiesc în stradă fără familie și 31 muncesc în stradă și se întorc seara în familie. Cinci copii sunt în evidența Adăpostului de zi și de noapte și trei sunt în Centrul de zi. Cei mai mulți, adică 27, au vârste cuprinse între 10 și 13 ani, 16 au între șapte și nouă ani, 13 au între 14 și 17 ani, trei au între trei și șase ani și un copil are între unu și doi ani”, a declarat, pentru, purtătorul de cuvânt al DGASPC,Cu toate eforturile autorităților, de a-i aduna de pe străzi și de a-i ține în centre, pentru a-i îngriji și educa, cei mai mulți copii nu rezistă decât câteva zile în adăpost după care fug și ajung din nou pe stradă. Totuși, la intervenția instituțiilor abilitate, 55 de copii au reușit să părăsească strada, dar numai unul a fost integrat în propria familie, ceilalți ajungând la rude sau în alte tipuri de adăposturi și centre.„Oferirea de bani copiilor care cerșesc nu rezolvă problemele cu care familiile acestora se confruntă; dimpotrivă, duce la continuarea exploatării lor de către adulți. Neparticiparea școlară este un factor determinant, copiii care nu au fost înscriși niciodată la școală, copiii care au abandonat școala sau copiii în risc de abandon școlar sunt foarte vulnerabili de a fi implicați în muncă. Este necesară dezvoltarea unor servicii complexe care să răspundă nevoilor copiilor și familiilor lor astfel încât exploatarea prin muncă a copiilor să nu devină singura soluție de supraviețuire a acestora”, declara, în vara lui 2013, președintele executiv „Salvați Copiii” România,Organizația a dezvoltat mai multe programe de ajutorare a copiilor străzii, în 11 centre educaționale, în orașe din întreaga țară, printre care și Constanța.