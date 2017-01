„Copiii nu se pierd, ajung la Radio Vacanţa!“

„Copiii nu se pierd, ajung la Radio Vacanța!“

„Atenție! S-a pierdut băiețelul Andrei Sorin din Brașov. Are cinci ani, este brunet, poartă pe cap o șepcuță albastră și are slip roșu pe el. Cine îl găsește este rugat să-l aducă la sediul Radio Constanța, vila nr. 1 din Mamaia” sau „Un anunț important: Maria din Slobozia se află la Radio Vacanța. Este blondă și are un costum de baie roz. Părinții sunt rugați să vină să o ia de la sediul Radio Vacanța, Radio Constanța, vila nr. 1 din Mamaia”. Astfel de anunțuri sunt extrem de frecvente la Radio Vacanța, din Mamaia, odată cu debutul sezonului estival pe litoral. Ele se difuzează din oră în oră, în fiecare zi, vară de vară. Zilnic, cel puțin patru-cinci copii se rătăcesc de părinții lor pe plajă și sunt aduși la postul de radio de cei care îi găsesc. O singură secundă și vacanța planificată îndelung se poate transforma într-un coșmar. Uneori este nevoie de o singură clipă de neatenție pentru ca micuțul să dispară de lângă noi, însă clipele care urmează până la momentul regăsirii sunt cumplite, atât pentru părinți, cât și pentru copii. Pentru a evita astfel de situații și pentru a reduce trauma micuților, Radio Vacanța, alături de organizația nonguvernamentală World Vision, a demarat, în premieră, campania „Copiii nu se pierd, ajung la Radio Vacanța!”. Pe lângă tradiționalele anunțuri pe undele radio, în cadrul campaniei vor fi oferite, gratuit, brățări de identificare pentru toți copiii mai mici de șase ani. Supranumită și brățara de vacanță, aceasta este confecționată din plastic reciclabil, rezistent la apă și conține un spațiu unde pot fi notate numele micuțului, vârsta sa, și, eventual, un număr de telefon al părinților, astfel încât să fie găsiți rapid, scutindu-i și pe unii și pe alții de o experiență traumatizantă. Zilnic, cel puțin patru-cinci copii se pierd pe plajă „Proiectul urmărește crearea unei legături între turiștii aflați pe plajă, între cei care s-au confruntat cu o astfel de situație și cei care ascultă Radio Vacanța pe calea undelor sau prin intermediul internetului și care pot învăța din experiența celorlalți”, explică Adelina Tocitu, redactor Radio Vacanța și inițiatorul proiectului. Începând de week-end-ul trecut, peste 30 de voluntari ai organizației nonguvernamentale World Vision se plimbă pe plajă pentru a vorbi cu turiștii și a distribui brățările de vacanță. Însă, se poartă deja demersuri pentru ca hotelierii să ofere, gratuit, astfel de brățări, tuturor familiilor, în momentul cazării. Cel mai recent caz este de duminică, 20 iunie, când o fetiță în vârstă de opt ani, din Adjud, Vrancea, s-a rătăcit de părinții săi și a ajuns la Radio Vacanța. După ce au anunțat de patru ori, din zece în zece minute, pe difuzoarele din zona radio-ului, că fetița se află la sediu, părinții au aflat și au venit să o recupereze. De altfel, potrivit conducerii instituției, anul trecut erau cel puțin patru-cinci cazuri de copii pierduți pe zi, iar la sfârșitul săptămânii se întâmpla să fie chiar și zece copii care să-și aștepte părinții în holul radio-ului. De asemenea, timp de două luni de zile, în zona Radio Vacanța vor avea loc concursuri, jocuri de tot felul, sesiuni de dans cu personaje de poveste, teatru de păpuși, gimnastică ritmică, aerobic și fotbal, scenete care au ca temă prevenirea traficului de persoane. Voluntarii World Vision vor coordona jocurile, supervizați de coordonatorul de voluntari ai organizației și angajații Radio Vacanța. Totodată, vor fi oferite premii participanților.