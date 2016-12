Copiii nu se pierd, ajung la Radio Vacanţa!

Copiii nu se pierd, ajung la Radio Vacanța!

„Atenție! Miruna din București se află la Radio Vacanța. Este șatenă, are un batic alb și costum de baie galben. Părinții sunt rugați să vină să o ia de la sediul Radio Vacanța, vila nr. 1 din Mamaia!” sau „S-a pierdut băiețelul Mihăiță din Sibiu. Are cinci ani, părul blond și pantaloni scurți albaștri. Cine îl găsește este rugat să-l aducă la sediul Radio Constanța, vila nr. 1 din Mamaia“. Astfel de anunțuri sunt extrem de frecvente la Radio Vacanța, odată cu debutul sezonului estival pe litoral. Ele se difuzează din oră în oră, în fiecare zi, vară de vară. Zilnic, cel puțin patru-cinci copii se rătăcesc de părinții lor pe plajă și sunt aduși la postul de radio de cei care îi găsesc.Hotelierii oferă brățările gratuitPentru a evita astfel de experiențe traumatizate, voluntarii World Vision, la inițiativa Radio Vacanța, distribuie, începând de week-end-ul acesta, 25.000 de brățări de identificare. Pe ele pot fi scrise numele copilului și numărul de telefon al părintelui, astfel încât să fie anunțat imediat. De asemenea, brățări de vacanță vor fi disponibile și la recepțiile a peste 35 de hoteluri din Mamaia, Eforie Sud, Eforie Nord și Mangalia. Acesta este al treilea an la rând de când Radio Vacanța, împreună cu World Vision și în parteneriat cu Asociația Salvamarilor și Scafandrilor Profesioniști, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane și Asociația Națională a Agențiilor de Turism, derulează campania „Copiii nu se pierd, ajung la Radio Vacanța!”. Spot-uri cu informațiile despre brățară au fost realizate și limbile engleză, franceză, germană, rusă și italiană, pentru ca turiștii străini care vin în vacanță pe litoralul românesc să știe că pot primi brățara de vacanță. Alături de brățară, turiștii vor primi și o hartă a stațiunii Mamaia, pe care sunt marcate toate hotelurile, dar și locurile de distracție din zonă. 150 de anunțuri pentru copii pierduți, în 2011„În mai puțin de două săptămâni, dar mai mult în ultimele zile, de când s-a aglomerat litoralul, am avut deja zece anunțuri pentru copii care s-au pierdut de familia lor. Fie ne-au anunțat părinții, fie copiii au fost aduși la sediul Radio Vacanța. Iar pe parcursul anului trecut, când am împărțit numai 10.000 de brățări, am avut 150 de anunțuri”, a explicat Adelina – Alexia Tocitu, inițiatorul campaniei și redactor la Radio Vacanța. Brățările sunt confecționate din material Supertek 1, material asemănător hârtiei cerate, rezistent la apă, pe care se vor trece câteva elemente de identificare, cum ar fi numele copilului, un număr de telefon al părinților. Brățările au inscripționate numărul de telefon al Radio Vacanța, al organizației „Worls Vision” și al Centrului de Sănătate „Regina Maria”, principalul sponsor al campaniei.