Copiii merg gratis la stomatolog

Frica și prețurile mari îi țin pe români departe de stomatolog. Suportă în tăcere durerile insuportabile și ajung la dentist în ultimul moment. Puțini știu că pot beneficia de unele tratamente gratuite, în baza asigurării de sănătate. Pentru copii, toate serviciile stomatologice se acordă gratuit. Pachetul de bază pentru asigurați include consultația, terapia cariei simple, tratamentul afecțiunilor pulpare, tratamentul paradontitelor apicale (inflamația țesuturilor în care sunt fixați dinții), tratamentul afecțiunilor paradonțiului marginal, tratamentele chirurgicale bucodentare, tratamentele protetice, ortodontice și activități profilactice. Consultații gratuite oferă doar stomatologii care au contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS). Pentru copii, serviciile medicale preventive se acordă trimestrial, iar pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani, dacă sunt elevi, studenți sau ucenici și dacă nu realizează venituri din muncă, se acordă de două ori pe an. Nu toți medicii dentiști respectă aceste reguli. „Am mers cu copilul meu de nouă ani la stomatolog pentru o carie mică. Ne-a chemat de două ori, dar am plătit totul. Am dat mai mult de 100 de lei. Nici măcar nu știam că pentru copii serviciile stomatologice sunt gratuite”, ne-a declarat Maria V. „Am aflat că și studenții beneficiază de gratuitate pentru anumite servicii stomatologice. În vară mi-am plombat o măsea și am plătit, deși medicul avea contract cu CJAS. Nici măcar nu am știut că exista posibilitatea să nu plătesc și nici medicul nu mi-a spus asta”, ne-a declarat Andra E. Românii s-au obișnuit să meargă la stomatolog cu banii în buzunar. Pentru o plombă, cu tot cu tratament, un român poate scoate din buzunar în jur de 150 de lei. Orice medic stomatolog aflat în relație contractuală cu CJAS trebuie să asigure urgențele gratuit. „Contractele cu dentiștii au o valoare medie de 1.400 de lei și sunt destinate profilaxiei și tratării afecțiunilor minore. Statul nu poate susține toate serviciile stomatologice pentru că sunt sume foarte mari”, a declarat dr. Liviu Mocanu, președintele CJAS. Medicii trebuie să aibă afișat la loc vizibil serviciile decontate de CJAS. „La copii, dacă percep taxe, oamenii trebuie să facă reclamații și noi le reziliem contractul acelor medici“ - spune Mocanu. CJAS are contract cu 200 de medici dentiști. Serviciile medicale care sunt decontate de către CJAS au un preț de referință stabilit prin contractul de furnizare a serviciilor medicale dentare, iar plafonul de decontare este stabilit de asemenea, prin acest contract. Spre exemplu, o consultație primară, pentru stabilirea diagnosticului și a tratamentului, costă 11,18 lei. Pentru tratamentul cariilor, se plătește între 14 și 23 de lei, în timp ce o extracție costă între 20,48 și 36,47 de lei, din care CJAS decontează 60%. Tratamente gratuite pentru adulți - Pansament calmant; - Tratamentul paradontitei apicale acute prin drenaj; - Tratamentul paradontitei apicale acute prin drenaj endodontic + incizie mucoperiostală + osteotomie (secționare chirurgicală) transmaxilară; - Tratamentul abcesului paradontal; - Tratamentul gingivo-stomatitelor/ședință; - Tratamentul hemoragiei/alveolitei (inflamație a alveolei dentare) postextracționale; - Tratamentul pericoronaritelor (inflamație a țesuturilor moi care înconjoară coroana unui dinte) cu decapușonare; - Tratamentul de urgență al plăgilor buco-maxilo-faciale; - Imobilizarea de urgență a luxațiilor dentare; - Imobilizarea de urgență a fracturilor maxilare; - Reducerea luxațiilor temporo-mandibulare; - Control postoperator; - Reparație simplă proteză acrilică; - Reparație + 1 croșet; - Reparație + 1 dinte; - Individualizarea protezelor acrilice/ ședință; - Control oncologic preventiv confirmat. Tratamente stomatologice compensate - Extracție de dinți sau resturi de dinți cu una sau mai multe rădăcini, cu anestezie inclusă (compen-sată 60%); - Extracție alveoloplastică - anestezie inclusă (60%); - Extracție la hemofilici, diabetici sau handicapați - anestezie inclusă (60%); - Extracție dinți paradontotici - anestezie inclusă (60%); - Proteză acrilică parțială cu 1 - 7 dinți (40%); - Proteză acrilică parțială cu peste 7 dinți (40%); - Proteza acrilică totală (40%); - Consultație în cadrul dispensarizării (40%).