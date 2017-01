Copiii din tabăra Năvodari nu vor să fie salvaţi de ministrul Adomniţei

Copiii din tabăra Năvodari nu vor să fie salvați de ministrul Adomniței

Ministrul Educației, Cristian Adomniței, a decis evacuarea taberei de la Năvodari unde au fost depistate mai multe îmbolnăviri cu salmonela. Înainte de a porni la drum, ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, i-a cerut să suspende activitatea taberei. Cei 400 de copii vor fi trimiși acasă cu garnituri speciale de tren, iar până la Gara Constanța vor fi transportați cu autocarele. Ieri după amiază, Adomniței a convocat la Năvodari toți factorii implicați, inclusiv șeful Corpului de Control al primului -ministru. „Cineva trebuia să-și asume responsabilitatea, văd că toți fug de această răspundere“, a precizat ministrul. La controlul inopinat efectuat de ministrul Adomniței s-a descoperit că în tabără se află mai mulți copii și însoțitori decât cei înscriși pe lista SIND România, administratorul taberei. „Am venit acum o jumătate de oră și am cerut o listă cu școlile care și-au trimis copiii aici în tabără. Am descoperit și elevi ai unor școli care nu figurau pe lista SIND“ - a precizat Adomniței. El a mai spus că a întâlnit profesori „iresponsabili“, care i-au spus că au venit de puțin timp în tabără și că nu vor să plece. „Cui nu-i convine, să plece din Ministerul Educației”, a spus Cristian Adomniței. El a mai subliniat că ministerul pe care îl conduce nu are nici o relație contractuală cu tabăra privată, că părinții care și-au trimis copiii în vacanță au răspuns ofertei taberei private. Adomniței a menționat că tabăra aparținând SIND România a obținut autorizație de la Autoritatea pentru Tineret pentru un număr de 160 de locuri, dar că, în realitate, în tabără au fost cazați peste 1.000 de persoane și însoțitori. Din primele discuții pe care le-a avut cu reprezentanții taberei, aceștia sunt de acord să returneze banii copiilor. În caz contrar, ministerul se va constitui parte civilă pentru recuperarea banilor. Peste 100 pacienți la Infecțioase De când a izbucnit focarul de toxiinfecție alimentară la tabăra din Năvodari, la Spitalul de Boli Infecțioase s-au prezentat 103 pacienți. Au fost internați 89 dintre ei. Sorin Rugină, directorul Spitalului de Boli Infecțioase a precizat faptul că, în total, la laboratorul unității medicale au fost analizate 90 de coproculturi. Până ieri dimineața, erau confirmate pozitive la salmonela 25 de analize, alte 27 fiind suspecte. „La patru din ele s-a depistat și escherichia coli, o bacterie care se găsește, de obicei, la nivelul tractului digestiv“, a precizat Rugină. Ultima oră La ora 19,00, copiii au protestat față de decizia ministrului Educației de a evacua tabăra. Alături de ei s-au aflat și profesorii. Dascălii au contestat analizele efectuate de Autoritatea de Sănătate Publică a județului Constanța care au stabilit că în tabără a izbucnit un focar de toxiinfecție alimentară. Dan Nicolae Rahău, directorul taberei, a declarat pentru „Cuget Liber“ că decizia de evacuare a taberei va fi luată de către conducerea de la București a societății. „S-a certat ministrul cu profesorii, dar nu a dat o soluție. Eu ce să le spun copiilor? Să-și ia bagajele și să plece?” – se întreabă Rahău. În opinia lui, este nevoie de răgaz de o zi, pentru ca oamenii să poată să-și rezolve problemele legate de biletele de tren. Cinci angajați ai taberei, infectați cu salmonela Marius Enescu, directorul Autorității de Sănătate Publică Constanța a declarat pentru „Cuget Liber“ că analizele efectuate la coproculturile a cinci angajați ai taberei (ospătari, spălători vase) au depistat prezența salmonelei. De asemenea, spune Enescu, s-a depistat o încărcătură microbiană foarte mare în mai multe sectoare ale cantinei. Analizele au fost efectuate în laboratoarele Autorității de Sănătate Publică. 