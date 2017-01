Copiii care vin în parcul de la gară se joacă printre mormane de pietroaie şi mirosuri de urină

Copiii care vin în parcul de la gară se joacă printre mormane de pietroaie și mirosuri de urină

Parcul de la gară este, mai nou, spațiu de depozitat pietre. Dar nu oriunde, ci exact pe spațiul verde, lângă leagăne și tobogan, ca micuții să aibă unde să-și spargă capul și să-și julească genunchii printre pietre. Nu este singura problemă pe care o ridică parcul de la gară. Părinții care vin aici se plâng de faptul că una dintre toaletele publice stă în mijlocul copiilor, deși este sub lacăt, pe motiv că este WC-ul gardienilor publici. Puținul spațiu verde care mai există în municipiul Constanța ridică fel și fel de probleme pentru comunitate. Un exemplu în acest sens îl constituie parcul de la gară, acolo unde cei care vin cu micuții să se joace în parc trebuie să-i ferească pe puști de noile pericole care-i pândesc. Este vorba despre un morman de pietre, amplasat pe spațiul verde, lângă spațiul de joacă pentru copii. Pietrele sunt ca un magnet pentru micuți, care se cațără mereu pe ele, riscând, în orice moment, să-și spargă capul sau să-și julească genunchii. Pietroaie, amplasate lângă locul de joacă pentru copii Pietrele au fost aduse, potrivit lui George Coman, șef Serviciu Spații Verzi în cadrul Primăriei Constanța, pentru amenajarea parcului. „Am adus pietrele pentru a amenaja parcurile de la gară, de la Far și din Poarta 6. Așteptăm să ne vină și plantele, apoi urmează să fie amplasate prin parcuri și îngrădite frumos. Pietrele au sosit mai devreme decât ne așteptam și le-am pus în parcul de la gară, aproape de gardian, să poată fi păzite”, ne-a spus șeful Serviciului Spații Verzi. După ce vor ajunge și plantele - este vorba de câteva zile, conform spuselor lui George Coman, plantele și pietroaiele vor fi poziționate în cele trei parcuri, peste tot. „Știm că sunt un posibil pericol, însă este o soluție de moment să fie lăsate sub suprave-gherea atentă a gardianului. Am decis să le depozităm acolo, pentru a nu fi furate, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori”, a precizat Coman. Pe mai departe, nu ne rămâne decât să sperăm că micuții nu se vor accidenta, că de urcat pe ele sigur sunt tentați să o facă. Toaletele din parcul de la gară, cu lacătul pe ușă O altă problemă pe care o ridică parcul de la gară este toaleta publică. Există aici două WC-uri ecologice, însă unul stă închis cu lacătul și a fost amplasat total nepotrivit, în imediata apropiere a băncilor și a aleilor unde aleargă copiii. Probabil pentru a fi la îndemâna gardienilor, singurii care îl folosesc și apoi îl încuie, deși este indicat ca toaletă publică, printr-o pancartă de la intrarea în zona verde. Părinții ar vrea ca și acest WC să fie mutat lângă celălalt, într-o zonă mai puțin populată a parcului gării, pentru a nu le mai muta nasul din loc. George Coman ne-a spus că nu cunoaște problema, dar că o va semnala colegilor pentru a fi rezolvată. Oamenii care vin să se plimbe prin parc, copiii care vin cu părinții să se joace aici nu au nicio problemă în a se deplasa la celălalt WC, amplasat în partea opusă a spațiului de joacă pentru copii, dar au reclamat faptul că WC-ul este într-o stare jalnică, fapt pe care l-am putut constata și noi, mirosurile puternice de urină și fecale alungând orice trecător. Sperăm doar ca plantele care vor fi aduse și sădite în plină toamnă de autorități, probabil pentru a înflori la iarnă, să nu pălească sub mirosul insuportabil al toaletelor publice din parcul de la gară.