Copiii, ca jucării sexuale

Au doar câțiva anișori, dar trăiesc într-un coșmar. Păpușile și mașinuțele ar trebui să le fie singurele griji, iar adulții din viața lor ar trebui să-i protejeze de toate relele din lume.În schimb, îi bat, îi înjosesc, îi transformă în „obiecte sexuale“. Se poate întâmpla pe strada unde locuim sau chiar în casa vecină. Abuzul fizic, cel emoțional și chiar cel sexual nu țin cont de statutul social. E drept, cele mai multe cazuri sunt semnalate în păturile sărace ale societății, în mediul rural, dar asta nu înseamnă că minorii care cresc în buricul orașului sau într-o familie înstărită sunt ocoliți. Mai mult, atrag atenția specialiștii, vinovații sunt, în majoritatea situațiilor, persoane din anturajul lor, un părinte, o rudă sau un prieten apropiat al familiei. Sunt oameni la care te aștepți cel mai puțin să îi facă rău copilului. Aceste aspecte sunt punctate de autorități, an de an, în luna iunie, când se celebrează Ziua Internațională împotriva Violenței asupra Copilului.Iar numărul cazurilor de copii abuzați, sub o formă sau alta, este în creștere la nivel național. Chiar și la nivelul județului nostru, este ridicat. După cum arată datele furnizate de Serviciul de Intervenție și Situații de Abuz, Neglijență și Viol în Familie din cadrul Direcției Protecția Copilului Constanța, nu a trecut lună de la începutul lui 2011 în care să nu fie reclamate corecții fizice sau violuri, ale căror victime au fost minori. Bomboane și jucării pentru a uita violul În ianuarie, la scurt timp de la începutul anului, asistenții sociali au fost sesizați că un băiețel de nouă ani este bătut crâncen de tată, în mod frecvent. Băutura devenise cel mai bun prieten al bărbatului, iar copilul era la îndemână, de fiecare dată, pentru a-și descărca frustrările. „A fost scos certificat medico-legal și s-a făcut plângere la Poliție”, ne-au spus asistenții, adăugând că băiețelul a fost luat din mediul toxic. În următoarele luni au ieșit la lumină trei violuri. Primul ajuns în atenția Protecției Copilului a fost al unei fete de 14 ani. Minora, din comuna Cogealac, a povestit oamenilor legii, cum concubinul mamei ei a forțat-o să întrețină relații sexuale timp de câteva luni. În cele din urmă, nu a mai suportat și a povestit unei mătuși. Minora a fost internată într-un centru de plasament, unde a primit consiliere psihologică. În aceeași lună, un alt copil - de data aceasta un băiat de 14 ani, din Constanța - a povestit autorităților experiența tristă prin care a trecut, cum a fost abuzat sexual de un apropiat al familiei. În martie, asistenții sociali au fost solicitați să acorde ajutor într-un alt caz de viol. Un băiețel de trei anișori, din Murfatlar a fost forțat să întrețină relații sexuale orale de un bărbat de 30 de ani, care locuia în aceeași fermă.Psihologii Protecției Copilului spun că micuțul și-a amintit cum, pentru a nu mai plânge, bărbatul i-a dat o jucărie și niște bomboane.Totodată, au mai fost reclamate două abuzuri fizice: o fetiță de cinci ani a fost transformată în sac de box de concubinul mamei și o adolescentă de 17 ani, lovită de tată. „În toate cazurile, copiilor le-a fost oferită consiliere psihologică și socială”, a afirmat Roxana Onea, purtător de cuvânt al Protecției Copilului Constanța. Ajung să practice prostituția Este nevoie de o intervenție urgentă a psihologilor, căci urmările unui abuz sexual asupra psihicului unui copil pot fi devastatoare. În primul rând, potrivit reprezentantului instituției, copilul se schimbă parcă peste noapte și dintr-un micuț vioi și vesel, ajunge să se ascundă sub o carapace a tăcerii și se lasă cu greu convins să spună cu cine s-a jucat și unde. În plus, plânge în somn, este chinuit de coșmaruri și, în unele cazuri, devine chiar agresiv. Aceste semne sunt vizibile pentru părinții copilului abuzat - sau ar trebui să fie! -, iar sfatul specialiștilor este să nu fie ignorate. „De cele mai multe ori, copiii nu comunică abuzul, fie pentru că sunt amenințați, fie pentru că sunt făcuți să se simtă vinovați. Dezvoltă mai degrabă simptome, care deși nu sunt specifice, trebuie să dea de bănuit”, arată psihologul Cristina Gemănaru. Copiii abuzați sexual riscă să dezvolte, la rândul lor, un comportament sexual deviant, să practice prostituția sau promiscuitatea. Din păcate, nu toate abuzurile sexuale cărora le cad victime copiii sunt semnalate autorităților. În satele sărace, unde promiscuitatea este în floare, sexul este, încă de la cele mai fragede vârste, o modalitate de a face rost de niște bani. Copiii sunt chinuiți în familie În majoritatea cazurilor, violențele asupra copiilor sunt comise în familie. După neglijare, care reprezintă aproximativ 70% din totalul sesizărilor, abuzul fizic (11%) și abuzul emoțional (10%) sunt cele mai răspândite forme de violență. Aproximativ 5% dintre sesizări vizează un abuz sexual, petrecut în mediul rural, în 66% dintre cazuri.