Copii din Constanţa, puşi să cerşească în limbi străine

Copii din Constanța, puși să cerșească în limbi străine

Ştire online publicată Vineri, 18 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Stând cu mâna întinsă prin intersecțiile din Constanța nu se câștigă prea mulți bani. De aceea, cei mai mulți constănțeni care practică această „meserie” preferă să plece peste hotare. Nu pleacă însă singuri, ci își iau și copiii cu ei, conștienți că un minor cu lacrimi în ochi sensibilizează mai mult. Așa cum trebuie să intervină în cazul minorilor găsiți cerșind pe străzile autohtone, autoritățile române sunt solicitate și pentru cei depistați prin intersecțiile din străinătate. Româ-nia a încheiat, din 1990, acorduri cu mai multe state ale Uniunii Europene, prin care s-a stabilit că minorii români, depistați neînsoțiți, trebuie repatriați. Astfel că, an de an, Autoritatea Națională pentru Protecția Familiei și Drepturilor Copilului este sesizată și transmite cereri pentru repatrierea a sute de minori, cei mai mulți depistați cerșind. Anul trecut, responsabilii de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța au fost anunțați de găsirea a 14 minori din județul nostru, care nu erau însoțiți de părinți și cerșeau. Ei au fost găsiți în Franța, Italia și Norvegia. „Noi am efectuat anchetele sociale, pentru a stabili unde sunt părinții - care sunt, bineînțeles, în statele unde au fost găsiți copiii - și care este situația rudelor. Copiii nu au fost însă repatriați, întrucât procedurile sunt de durată. Datele strânse sunt transmise la București și de acolo mai departe, către statul unde se află minorul. Procedurile sunt greoaie”, ne-a declarat Aneta Fătu, șef Serviciu Intervenții, Victime ale Traficului și Migrației Stradale, din cadrul Protecției Copilului Constanța.