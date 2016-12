Copii cu dor de mamă şi de tată! Ce responsabilităţi au părinţii plecaţi în străinătate

Copii cu dor de mamă și de tată! Ce responsabilități au părinții plecați în străinătate

Sute de copii din Constanța cresc cu dorul de mamă și tată în suflet. Părinții lor au ales să plece la muncă în străinătate, sperând că astfel le pot oferi un viitor mai bun. Prezentul este însă foarte dificil pentru acești copii, lăsați în grija rudelor.Pentru a le putea ușura așteptarea, statul vrea să monitorizeze și chiar să se implice în felul cum cresc și sunt îngrijiți acești copii. Recent, au fost aprobate noi reglementări privind serviciile de care pot beneficia. Astfel, serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei va solicita în ultimul trimestru al fiecărui an unităților școlare aflate pe raza lor administrativ-teritorială, informații cu privire la copiii care au un singur părinte plecat în străinătate, cu ambii părinți plecați în străinătate sau cu părintele unic susținător plecat în străinătate ori reveniți în țară după o experiență de migrație de cel puțin 12 luni.După primirea datelor, serviciul de asistență socială are obligația de a se deplasa la domiciliul copilului și de a verifica dacă părintele plecat în străinătate a notificat, conform legii, plecarea sa, precum și desemnarea unei persoane eligibile pentru îngrijirea copilului.„Pentru a fi eligibilă, o persoană trebuie să fie majoră, să facă parte din familia extinsă și să îndeplinească toate condițiile materiale și morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil. În plus, per-soana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului are obligația de a furniza datele de contact ale părinților plecați în străinătate și de a face dovada menținerii legăturilor cu aceștia”, explică Rovana Plumb, ministrul Muncii.Totodată, în primele șase luni de la nominalizarea persoanei, serviciul pu-blic de asistență socială va vizita o dată la două luni domiciliul persoanelor desemnate, în vederea informării și consilierii acestora privind răspunderea ce le revine în creșterea și îngrijirea copilului, ulterior vizitele urmând a fi realizate semestrial.Potrivit actului normativ, reprezentantul serviciului public de asistență socială urmărește randamentul școlar al copilului și, în cazul scăderii acestuia, îl informează în scris pe învățător sau diriginte, care are obligația de a solicita sprijinul consilierului școlar.Nu în ultimul rând, reprezentantul serviciului public de asistență socială va solicita sprijinul unui psiholog sau al direcției generale de asistență socială și protecția copilului atunci când există suspiciuni de afectare a stării emoționale a copilului.„În județul Constanța, sunt aproximativ 3.500 de copii înregistrați cu părinți ple-cați în străinătate. Este vorba de cazuri în care sunt plecați ambii părinți sau unul singur. Atunci când părăsesc țara, părinții sunt obligați să anunțe în grija cui lasă copilul, dar și intenția de a lua legătura cu acesta și cum vor contribui la întreținerea lui”, a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanța.