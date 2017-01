Copacii netoaletaţi din Mamaia, pericol pentru turiştii care se plimbă cu supraetajatele

Copacii netoaletați din Mamaia, pericol pentru turiștii care se plimbă cu supraetajatele

Autobuzele supraetajate care fac legătura între Constanța și stațiunea Mamaia ar trebui să ajute la promovarea litoralului românesc. În schimb, tot ce învață turiștii în timpul călătoriei cu mijlocul de transport în comun este cum să se ferească de crengile arborilor netoaletați. Turiștii care doresc să ajungă în stațiunea Mamaia pot alege să călătorească în cele șapte mijloace de transport supraetajate, puse la dispoziție de Regia Autonomă de Transport în Comun (RATC) Constanța. Linia estivală a fost introdusă, după cum a punctat în urmă cu câteva zile Dumitru Coiciu, directorul RATC, „în scopul promovării litoralului românesc”. În acest sens, autobuzele sunt fără plafon, pentru ca turiștii să poată admira, de la înălțime, frumusețile zonei. Oamenii se plâng însă că nu reușesc să vadă mai nimic din panorama promisă, pentru că sunt prea ocupați să se păzească de crengile arborilor de pe marginea șoselei. La fel a pățit și Justin Grigore, un tânăr din Buzău, care și-a petrecut pe litoral sfârșitul de săptămână tocmai încheiat. „Cât am mers cu autobuzul prin Constanța nu a fost nicio problemă, dar încă de la intrarea în stațiunea Mamaia a trebuit să ne ferim capetele pentru a nu fi loviți de crengi. Inițial, am spus că era doar porțiunea respectivă, dar până în zona Cazino, unde am coborât, nu s-a schimbat nimic. Mai ridicam din când în când capul, doar pentru a vedea că mai urma o creangă. Se pare că am dat bani pentru a călători în aer liber, dar și pentru senzații extreme cam neplăcute”, ne-a spus turistul. Primăria a luat la cunoștință și promite să remedieze Situația ar fi putut fi evitată dacă autoritățile locale ar fi toaletat arborii de pe marginea șoselei care străbate stațiunea Mamaia, după cum îi intră în atribuții. De altfel, problema nu este nouă: și în anii trecuți, reprezentanții RATC Con-stanța atrăgeau atenția asupra lipsei toaletării copacilor, ridicării bannerelor și firelor de electricitate. Dacă în ultimele două aspecte situația a fost remediată, în ceea ce privește tăierea crengilor copacilor, turiștii încă mai suferă. Purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța, Liviu Tramudana, ne-a declarat că arborii din întreg orașul, dar și din stațiunea Mamaia, au fost toaletați în primăvară. „Toaletarea se face toamna târziu și primăvara. A fost efectuată și în municipiu, și în stațiunea Mamaia, în luna martie”, ne-a spus Tramudana, adăugând că va sesiza Serviciul Spații Verzi din cadrul primăriei pentru a mai interveni unde se impune.