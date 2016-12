Copacii de pe bulevardul Ferdinand, "măcelăriţi" cu drujba. "Sunt tăieri de corecţie"

6

PAGUBIT

In dimineata zilei data de 13 octombrie 2015 am gasit autoturizmul avariat in parcarea din fata blocului din cauza crengilor cazute "din pomi tualetati de serviciul spatiiverzi ". Am facut poze si am mers la primarie unde am luat legatura cu seful serviciului spatii verzi " domnul COMAN " spunandui ca voi da primaria in judecata pentru prejudiciul adus de copaci care sunt pe domeniul public in administrarea primariei. Acesta a fost foarte amabil si a vrut sa vada personal care din copaci a pricinuit avariile autoturizmului drept urmare ne-am deplasat la locul faptei unde domnul Coman a inceput se defriseze verbal nu numai copacul cu pricina, in cel mai scurt timp posibil.Din 13 octombrie 2015 l-am contactat telefonic ba chiar am fost la primarie si am vorbit fata in fata cu domnul Coman solicitandui interventia la copacul cu pricina de unde de fiecare data am fost linistit ca se va interveni cat mai rapid. La ora actuala am o paguba de 2000 RON reparatia autoturizmului, parchez cat mai departe de copacul cu pricina in care la ora actuala varful coroanei este uscat iar coroana sanatoasa est plina de crengi uscate . Deci domnilor de la spatii verzi raspunsul dumneavoastra nu prea are sustinere cu cele ce se intampla in teren. UNDE SUNT ACEI INSPECTORI DE TEREN