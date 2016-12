Controale în zonele de picnic, în perioada minivacanţei de 1 Mai

Controale în zonele de picnic, în perioada minivacanței de 1 Mai

Ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice, Attila Korodi, a dispus, în perioada minivacanței de 1 Mai, la nivelul întregii țării, acțiuni de inspecție și control, cu scop preventiv, în vederea monitorizării activităților de picnic și a modului de aplicare a Legii nr. 54/2012 - Legea picnicului. Astfel, în această perioadă, echipe mixte formate din comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, reprezentanți ai Poliției Locale și ai Jandarmeriei vor desfășura acțiuni de patrulare în zonele special amenajate pentru activități de picnic, în zonele neamenajate, cunoscute ca zone de picnic, dar și în zonele turistice și în zonele de afluență publică consacrate, pentru a asigura respectarea prevederilor legale. Menționăm că în perioada 19 - 22 aprilie, la solicitarea ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice, Attila Korodi, Garda Națională de Mediu, în colaborare cu Poliția Locală și Jandarmeria, au desfășurat, în toate județele, acțiuni de control privind activitățile de picnic. În urma acestor verificări, au fost aplicate sancțiuni (avertismente verbale) unor persoane fizice și au fost transmise atenționări către primării și autoritățile locale referitor la obligațiile care le revin, potrivit Legii 54/2012 - Legea picnicului. Concomitent, au fostdesfășurate acțiuni de conștientizare a populației privind desfășurarea activităților de picnic, fiind distribuite materiale informative (pliante, fluturași) care conțineau extrase din Legea 54/2012. Potrivit Legii, activitățile de picnic pot fi organizate numai în zone special amenajate, sau în zone indicate pentru picnic, care aparțin domeniului public sau privat al statului și/sau unităților administrative-teritoriale, zone în care există utilități și facilități pentru desfășurarea unor astfel de activități și este permisă aprinderea focului. Organizarea activităților de picnic în alte zone decât cele special amenajate sau indicate se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.000 lei și 3.000 lei. În aceste zone special amenajate, respectiv zone indicate pentru picnic, cetățenii trebuie să respecte un set de reguli, respectiv: păstrarea curățeniei și aruncarea deșeurilor doar containerele special amenajate, aprinderea focului doar în locurile special amenajate, supravegherea arderii și stingerea jarului după încheierea activității, folosirea toaletelor ecologice, parcarea autovehiculelor doar în zonele amenajate în acest scop, păstrarea liniștii și ordinii publice.