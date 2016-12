Contorizare separată la utilităţi pentru toate apartamentele

3

contorizare in zalau

In Zalau se factura de cativa ani pe apartament consumul de apa rece acum aceste servicii au fost trecute in administrarea unei firme din Cluj care surprinzator nu este pentru o astfel de facturare si face presiuni asupra consumatorilor pentru a schimba contractele din contracte individuale in contracte pe asociatii, scari si alte CAP-uri vi se pare normal spe ca aceasta lege sa apara cit mai repede. Nu exista nu se poate dar este mai simplu pentru o firma sa discute cu un reprezentant de asociatie decit cu 100 locatari plus serviciile gratuite de incasare pentru firma...