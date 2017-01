Construcţiile ilegale din Mamaia vor deveni depozite pentru dotările de plajă

Construcțiile ilegale din Mamaia vor deveni depozite pentru dotările de plajă

Nici nu a început bine sezonul estival că s-a și dat startul luptei electorale. Primarul Constanței, Radu Mazăre, a acuzat administratorul plajelor că nu a demolat toate construcțiile abuzive de pe nisip. În replică, Gheorghe Babu, directorul Direcției Apelor Dobrogea - Litoral spune că, în conformitate cu Legea 50/2001, primăria are competență să desființeze construcțiile, fapt care nu s-a întâmplat. Radu Mazăre nu vrea să arunce un ochi și pe spațiul verde al stațiunii Mamaia, care aproape a dispărut sub construcțiile „legale”, (doar pentru că dețin autorizație de construire), dar imorale. În ultimii ani, Primăria Constanța a emis pe bandă rulantă autorizații care le dă dreptul titularilor să construiască pe spațiul verde. Asta după ce anterior și-a împroprietărit camarila cu terenuri care odinioară făceau parte din domeniul public. În ultimii ani, pe tot sectorul de litoral au apărut beach baruri, terase, discoteci și spații de joacă ilegale. Toate autoritățile au închis ochii și s-au contrazis în declarații privind legalitatea lor. În urmă cu doi ani, pe plaja din Mamaia a funcționat un întreg sezon estival un patinoar în suprafață de 600 mp. 2006 a fost anul de grație al betoanelor. Cele mai multe construcții s-au realizat în baza Legii 274/ 2006 care prevede excepția obținerii autorizației de construire pentru construcțiile și dotările de plajă. Cu promisiunea administratorului plajei că va demola toate aceste construcții, consilierii locali au aprobat în acest an planul de urbanism zonal pentru Constanța și Mamaia. În luna martie, Apele Române a început demolarea lor. Pe întregul litoral au fost identificate peste 20 de astfel de construcții. Cea mai afectată plajă este, de departe, Mamaia, unde inspectorii Apelor Române au identificat 13 astfel de construcții. „Când am cerut demolarea lor, au apărut contestațiile, pentru că ele s-au construit în 2006, când legea le permitea. Am trimis inspectorii de plajă să le întocmească procese verbale de contravenție”, ne spune Gheorghe Babu. Pe sectorul de plajă Mamaia IV, conform spuselor directorului Apele Române, se află două astfel de construcții: una din fața hotelului Modern, cealaltă la Riviera. La Mamaia V un beach bar este situat în fața hotelului Iaki, altul la mică distanță și unul lângă bufetul Tomis. În zona Cazino au rămas alte patru amenajări pe plajă. Nu este inserată în planul de urbanism nici discoteca Crush de lângă Bar Melody. Alte trei construcții sunt la Perla, Dacia și Malibu. În zona Belona din Eforie, din cele șase construcții de pe plajă doar trei sunt autorizate. Un beach bar ilegal a fost deja dezafectat. De pe plaja din Costinești au dispărut toate cele cinci construcții ilegale. Cele care au rămas în picioare se vor transforma în magazii, a decis directorul DADL. „Operatorii de plajă le vor folosi ca magazii pentru dotările de plajă. Alături vor construi grupuri sanitare și dușuri”, a precizat Babu. Primăria Constanța se pregătește în felul ei pentru acest sezon estival. Astfel, de la 1 iunie turiștii care își vor petrece vacanța de vară în stațiunea Mamaia vor scoate din buzunar trei lei pentru taxa de barieră. Un abonament pe 24 de ore va costa patru lei, pe șapte zile - 23 de lei, iar pentru tot sezonul - 246 de lei.