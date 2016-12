Construcţiile fără autorizaţie de mediu se ridică de-a valma peste Constanţa

Construcțiile fără autorizație de mediu se ridică de-a valma peste Constanța

Constanța este plină de construcții ilegale. Nu o spunem noi, deși dăm cu nasul în ele în fiecare zi, în fiecare cartier, dar mai ales în centru, ci o spun cei de la Agenția Județeană de Protecția Mediului Constanța (APM). Potrivit directorului coordonator al instituției, Senol Zevri, în municipiu sunt foarte multe construcții ridicate sau în curs de finalizare fără autorizație de mediu. Cu toate acestea, clădirile cresc și se înmulțesc nestingherite. În calitate de șef al Agenției de Mediu, Senol Zevri a sesizat în nenumărate rânduri Garda de Mediu și Inspectoratul Teritorial de Construcții vizavi de legalitatea unor investiții. „Eu nu am autoritatea să controlez, să verific și să sancționez legalitatea construcțiilor, am mâinile legate, dar pot sesiza Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu și Inspectoratul Teritorial de Construcții Constanța (ITC). Garda de Mediu poate lua măsuri din punct de vedere administrativ, iar ITC poate da sancțiuni”, a precizat Senol Zevri. „Investiții serioase” Și aici nu vorbim de modificarea unui gard sau construcția unei dependințe, ci de construcții în toată regula, investiții ale agenților economici sau persoanelor fizice, care cresc peste noapte pe puținele spații verzi rămase în oraș. Directorul APM spune că nu oricine își permite să ridice asemenea construcții eludând legea. „Agenția de Protecția Mediului nu autorizează construcțiile sau activitățile care ar putea avea un impact asupra mediului, dar sunt cazuri multe în Constanța de construcții demarate și chiar finalizate fără autorizație de mediu. Acestea ori nu au deloc autorizație de construcție de la Primărie, ori autorizarea respectivă a fost emisă pe o bază nelegală”, precizează Senol Zevri. Directorul consideră că acesta este și motivul principal pentru care municipalitatea, reprezentată de primarul Radu Mazăre, dorește la șefia instituțiilor din domeniul construcțiilor persoane subordonate lui politic. Zevri explică: „Eu am ajutat investitorii din Constanța, dându-le avize favorabile, dar numai acolo unde legea este clară și când e vorba de interese ale comunității, nu și atunci când consider că acele interese sunt oneroase. Și am avut multe astfel de cazuri în ceea ce privește relația cu Primăria Constanța. În loc să se respecte prevederile legislative în vigoare, primarul Radu Mazăre a încercat să-și rezolve problemele dându-mă afară”. Revocare după demisie Zevri povestește cum a fost revocat din funcție de către fostul ministru al Mediului, Nicolae Nemirschi, chiar în ziua în care PSD s-a retras de la Guvernare. „Cu numai trei zile înainte de retragerea de la guvernare a miniștrilor PSD, Nemirschi îmi trimisese o comisie de control formată din șase persoane, pe motivul unor nereguli sesizate la Agenția Națională de Mediu. Eu nu am acceptat această comisie pentru că am avut certitudinea că este un control politic. Ulterior, am aflat că revocarea mea fusese semnată de Nemirschi după ce își dăduse demisia și că primise ordin de la Mazăre să mă dea jos. De ce? Probabil pentru că nu sunt de acord cu jocurile lor”, precizează directorul APM. Puncte cheie, țintite de Radu Mazăre Senol Zevri consideră că Mazăre dorește să-și numească oamenii în punctele cheie tocmai pentru a nu întâmpina obstacol în ceea ce privește autorizările legale necesare. „De când sunt la APM am înțeles și înverșunarea cu care PSD s-a opus numirii mele, dar și lupta acerbă pe care au dus-o pentru a-și numi omul lor la Inspectoratul Teritorial de Construcții Constanța. Directorul coordonator al APM este de părere că, dacă ITC este subordonat intereselor oneroase, ilegalitățile pot continua nestingherite, în ciuda oricăror sesizări venite din partea instituției pe care o conduce. Tocmai de aceea încearcă să stabilească o colaborare cât mai bună între cele două autorități, astfel încât să poată opri eventualele construcții ilegale sau neconforme. „Am semnalat deja multe cazuri de investiții fără autorizare de mediu, iar Inspectoratul Teritorial de Construcții, condus în prezent de Gigi Chiru, a demarat deja o serie de controale”, încheie Senol Zevri.