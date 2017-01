Construcţiile care sufocă oraşul

Construcțiile care sufocă orașul

Nu există spațiu verde în orașul Constanța care să nu fi fost vândut. Cei câțiva metri pătrați din preajma blocurilor și-au schimbat destinația de spații de joacă și locuri de parcare în realizarea de proiecte imobiliare care, de multe ori, sufocă vecinii și nici nu se armonizează cu linia arhitecturală a construcțiilor din jur. Pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, nr. 463 se construiește un imobil compus din parter și trei etaje la numai câțiva metri de o benzinărie, pe un vechi spațiu verde, care umbrește pur și simplu clădirea aflată în spate. În urmă cu ceva timp, pe strada Adamclisi, nr. 1E s-a deschis restaurantul Integra, care împreună cu o altă construcție în care funcționează o firmă de asigurări, chiar mai înaltă decât cea a restaurantului, acoperă priveliștea nivelelor inferioare ale blocului din spate. În zona Brotăcei, pe strada Adamclisi, chiar în fața pieții Brotăcei, s-a deschis un spațiu comercial și alături de acesta, pe colț, se află o altă lucrare în construcție, a cărei adresă este strada Suceava, nr. 2D. Dacă spațiul comercial acoperă numai lateralul blocului aflat în spate unde locatarii nu au ferestre, construcția la care se lucrează încă, acoperă nu numai vederea celor câteva apartamente din spate, dar și intrarea în bloc. Mergând la fața locului, am aflat de pe panoul de construcție că se lucrează la un imobil format din demisol, parter și două etaje în care vor funcționa spații comerciale și birouri. Trecând pe lângă construcție, prin partea laterală a acesteia, situată pe strada Adamclisi, a început să cadă pietriș de la nivelul unu al construcției chiar peste mine. Nu există nici un fel de semnalizare care să atenționeze trecătorii că nu ar trebui să treacă pe acolo sau că ar putea să fie loviți de ceva, și chiar dacă construcția este împrejmuită, pe această parte au fost scoase s-au n-au existat panourile de împrejmuire, pentru că am trecut pe acolo de trei ori în două zile și nu le-am găsit puse. Nu departe de această lucrare, în Piața Brotăcei, s-a ridicat o construcție formată din parter și două etaje, din cauza căreia nu mai vezi Alimentara Brotăcei dacă vii din partea de Nord a orașului. Chiar peste drum de aceasta, se află Galeriile Brotăcei, un ansamblu de spații comerciale, care acoperă vederea a trei nivele din blocul de patru nivele aflat în spate. Și ca să ne demonstreze că zona Brotăcei este împânzită de construcții noi care le acoperă pe cele vechi, pe strada Cișmelei, întâlnim o altă lucrare. Nu este afișat niciun panou pe care ar trebui să scrie cine și ce construiește, însă nu s-a obosit nimeni să îl completeze. 