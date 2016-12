Construcţii surpriză în Tomis Nord. Turnul dintre blocuri!

2

Primaria are obligatia sa faca ordine

Eu zic ca noul primar, fie si interimar, ar trebui sa dea dovada ca are o alta viziune pentru dezvoltarea orasului. Sa se opreasca toate constructiile pe spatiile verzi dintre blocuri. Sa plateasca cine a retrocedat aceste spatii. Primaria trebuia sa urbanizeze zone noi ca sa compenseze fostii proprietari, nu sa ne inghesuie pe toti in acelasi spatiu. Mazare se plangea ca nu are aer in celula, asa ca ne-a condamnat si pe noi constantenii sa respiram aer de betoane.