Construcţie de beton la câţiva metri de castelul reginei Maria din Balcic

Construcție de beton la câțiva metri de castelul reginei Maria din Balcic

Malurile Balcicului par că au fost părăsite de autorități. În afară de o faleză betonată paralelă cu marea, autoritățile locale nu oferă prea mult turistului. Cobori pe plajă printre ruine și multă mizerie. Construcții din beton armat, începute cu mai multe decenii în urmă, au fost abandonate. În schimb, alte construcții se ridică la mică distanță de castelul reginei Maria. Am rămas muți în momentul în care am zărit, la mică distanță de monumentul istoric, așa cum credem că este considerată de bulgari reședința de vară a reginei Maria, o construcție de beton. Cum este posibil să se elibereze avize și autorizație de construire pentru așa ceva? În Peninsula constănțeană găsești astfel de anomalii: o clădire din sticlă lângă un monument istoric. Cum este posibil ca alături de o clădire istorică să se ridice o anomalie arhitecturală? În România, conform legislației în vigoare, în cazul monumentelor aflate în intravilanul localității, distanța minimă la care se poate realiza o altă construcție este de 100 de metri, în vreme ce pentru monumentele istorice aflate în extravilan, distanța este de 500 de metri. Am auzit că vecinii noștri sunt mai îngăduitori în ceea ce privește legislația și că permit agenților economici să ridice orice, numai bani să iasă, însă nu poți călca în picioare istoria altui popor numai de dragul unor galbeni. Apoi, construcția va fi ridicată și la mică distanță de mare. La bulgari nu există legea zonei costiere? Uniunea Europeană nu impune și țării vecine să-și alinieze legislația la cea europeană?