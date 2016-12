Construcţia Spitalului Regional, paralizată de lipsa cadastrului

Construcția Spitalului Regional, paralizată de lipsa cadastrului

Discuții privind înființarea unui Spital Regional Universitar de Urgență în Constanța se poartă de aproape patru ani, fără nicio finalizare până în prezent. Nu există nici măcar certitudinea că edificarea unității spitalicești va fi demarată în 2009, căci nu a fost întocmită documentația necesară - nu există cadastru, plan de intabulare sau surse de finanțare pentru viitorul spital. Legea 95/2006 privind reforma în sistemul sanitar stipula, printre altele, și realizarea unor spitale regionale, în zonele unde nece-sitatea lor se impunea. Opor-tunitatea înființării unui Spital Regional în județul nostru a fost mereu pusă pe tapet, accen-tuându-se faptul că ar duce la creșterea numărului de paturi la mia de locuitori, aspect la care suntem deficitari. În Constanța sunt 4,7 paturi la mia de locuitori. Nu există certitudinea că încep lucrările în 2009 În consecință, a fost întocmit un proiect și a fost găsită locația - în cartierul Kilometrul 5, în locul unei foste unități militare dezafectate. Dr. Camelia Ciobo-taru, director coordonator al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța ne-a declarat că la atât s-au limitat pregătirile pentru înființarea viitoarei unități spitalicești. „Nu există cadastru, intabulare pe terenul respectiv sau plan urbanistic zonal. A fost făcut doar un studiu de feza-bilitate, care nu este însă sufi-cient pentru a obține sursele de finanțare pentru realizarea con-strucției. Nu s-a mai făcut nimic pentru urgentarea înființării Spitalului Regional. Am găsit un act prin care era solicitată mărirea suprafeței de la 7 la 10 hectare, dar pentru care răspunsul a fost negativ, în ianuarie 2009. De la acea dată, se putea începe intabularea”, a afirmat repre-zentantul DSP. Conducerea instituției sanitare nu are certitudinea că Spitalul Regional va fi construit în 2009. „Intenționăm ca, în maxim două luni, să facem cadastrul și intabularea și să găsim surse de finanțare. Am luat legătura cu reprezentanții Zonei Metro-politane, care și-au anunțat intenția de a cuprinde Spitalul Regional printre proiectele pentru care doresc să acceseze fonduri de la UE. Ne-au solicitat un raport de mediu, care nu a fost realizat”, a adăugat dr. Camelia Ciobotaru. Cât privește accesarea fondurilor alocate de Ministerul Sănătății în urma parteneriatului încheiat cu Banca Mondială, va fi trimisă o solicitare, dar lucrările vor fi oricum întârziate. Spitalul Regional Brăila - Galați, de două ori mai mare De asemenea, va fi redusă și capacitatea Spitalului Regional Constanța, tot pe baza înțe-legerii dintre Banca Mondială și Ministerul Sănătății. Proiectul inițial menționa că unitatea va avea aproximativ 700 de paturi, dar va fi redimensionat până la o capacitate de circa 400 de paturi, conform normelor europene. În urmă cu patru ani, când a fost conceput primul proiect, se prevedea că Spitalul Regional va deservi șase județe, respectiv Constanța, Galați, Tulcea, Brăila, Buzău și Vrancea. Rămâne de văzut însă ce județe vor mai fi arondate unității spitalicești, căci reprezentanții ministerului de resort au anunțat, în aprilie, și realizarea Spitalului Regional de Urgență Galați - Brăila. De altfel, această unitate spitalicească va fi mai mare decât cea de la Constanța, căci se va întinde pe 15 hectare - Spitalului Regional Constanța i-au fost repartizate 7 hectare, adică mai puțin de jumătate din suprafața unității din Brăila.