Constănţenii vor să arate că schimbarea vine prin implicare. Începe Săptămâna Voluntariatului

Constănțenii vor să arate că schimbarea vine prin implicare. Începe Săptămâna Voluntariatului

Sub egida Săptămânii Naționale a Voluntariatului și a sloganului din acest an „Orice zi e bună pentru a fi voluntar!”, Asociația Civicum Voluntaris a reunit în diferite formule de parteneriat reprezentanți ai societății civile și ai instituțiilor publice, pentru a marca prin activități specifice perioada dedicată promovării voluntariatului.Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) este inițiativa asociației Pro Vobis - Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, care a devenit astfel coordonatorul SNV la nivel național.Prima activitate este organizată astăzi, 10 mai, și se cheamă „Biblioteca vie”. Aceasta se va desfășura la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, între orele 13 și 15. Elevii vor fi încurajați să dialogheze cu autori ai cărților din bibliotecă.Mâine, între orele 11 și 13, Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității „Ovidius” găzduiește o masă rotundă la care participă un număr de 16 organizații care își vor prezenta ofertele activităților de voluntariat și competențele dobândite de voluntarii lor astfel încât un număr mare de studenți să se implice în activități de voluntariat.Joi, 12 mai, între orele 11 și 15, pe plaja Modern din Constanța, va avea loc evenimentul „Voluntariat, Creativitate și Sport pentru Sănătate”. Elevii unităților de învățământ vor fi invitați să fie creativi prin joc, să facă sport și să dea o mână de ajutor pentru buna desfășurare a activității, adică să fie și ei voluntari. La final, ei vor scrie „SNV” într-un lanț uman din toți cei prezenți.Tot joi, în mai multe intersecții din municipiul Constanța, la Gară, la ICIL, la Dacia, la Delfinariu, în parcurile „Oleg Danovski”, Tăbăcăriei și în Piața Ovidiu, echipe de voluntari vor purta cartoane mari având inscripționat cuvântul „Voluntariat”, pentru sensibilizarea pietonilor prin impact vizual.Vineri, între orele 13.30 și 15, la Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani, va fi prezentat spectacolul „Primăvara și fructele sănătoase”, o scenetă premiată cu mențiune la Festivalul de teatru al copiilor „Arlechino”, în fața unui număr de peste 100 de elevi. Sceneta a fost realizată de voluntari, în cadrul proiectului „Emoția are s.e.n.s.”, proiect derulat de Asociația Civicum Voluntaris și Asociația pentru promovarea educației creativecologice și abilităților inovative pentru 17 copii din Centrul de zi Agigea. De asemenea, după-amiază, în parcul „Oleg Danovski” va fi avea loc activitatea „Tricoul unității”.