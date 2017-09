Constănţenii vin în ţară să-şi pună dinţii

Constănțenii vin în țară să-și pună dinții

Sute de români plecați peste hotare, dar și străini au ales să-și pună dinții în țară. Medicii constănțeni au consultat în acest sezon estival numeroși pacienți, majoritatea din Spania și Italia. Aceeași situație ca-n anii trecuți. Turismul stomatologic a fost practicat și anul acesta de românii cu dublă cetățenie, stabiliți în Occident, dar și de străinii autentici. Ca în fiecare an, stomatologii constănțeni au consultat, pe lângă clienții obișnuiți, sute de persoane venite să-și petreacă vacanța pe litoralul românesc. Marea lor parte sunt români plecați cu serviciul în străinătate, mai ales Spania și Italia. „Toți am avut astfel de pacienți, plus străini care au preferat să-și pună dantura la noi, pentru că la ei în țară îi costă mult mai mult“, ne-a declarat dr. Roxana Mihai.Și dr. Corina Medvedev spune același lucru. „Datorită lor, numărul clienților a crescut ușor în lunile iulie și august“, a precizat cadrul medical.De precizat că în România, prețurile sunt de două sau chiar de trei ori mai mici față de restul Europei, tratamentele fiind la aceleași standarde de calitate. Dacă în Constanța au dat între 50 și 70 de lei pe o extracție sau 80 de lei pe o plombă, în Italia i-ar fi costat mult mai mult.Un tratament stomatologic complet i-a costat cu până la 5.000 de euro mai puțin decât în alte țări ale Uniunii Europene. Ca urmare, piața locală i-a atras pe toți. „Mi-am luat concediu în luna august tocmai pentru a-mi pune dantura, dar și să fac plajă“, ne-a mărturisit Georgiana T., o tânără de 29 de ani, care de cinci ani lucrează în Italia. Ea spune că și-a pus o lucrare din porțelan, care acolo ar fi costat-o extrem de mult. „În Italia îmi cereau cel puțin 300 de euro pe dinte. Aici am scăpat mult mai ieftin“, a adăugat ea.Turismul dentar a apărut în țara noastră de câțiva ani. Competitivitatea prețurilor tratamentelor dentare este dată, în principal, de costul încă scăzut al manoperei, comparativ cu vestul Europei, tehnica și materialele fiind însă identice cu cele de peste granițe.Ca urmare, pentru o vizită la dentist, pacientul trebuie să scoată din buzunar în jur de 80 de lei, pentru o simplă plombă, dar prețurile pot depăși chiar și o sută de lei la anumite cabinete dentare.O extracție, căreia i se adaugă consultația costă 80-100 lei, o pulpită- 80 de lei, montarea unei proteze dentare mobile- 500 de lei, cu decontare parțială de la Casa de Asigurări de Sănătate Constanța.