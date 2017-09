Constănţenii, tare plimbăreţi! De ce este bine să avem card european de sănătate

Constănțenii, tare plimbăreți! De ce este bine să avem card european de sănătate

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) a înregistrat, anul acesta, nici mai mult, nici mai puțin de 5.060 de cereri pentru obținerea cardului european de sănătate, ceea ce înseamnă că avem din ce în ce mai mulți constănțeni care își petrec vacanțele peste hotare.Potrivit purtătorului de cuvânt al CJAS, Aurelia Rădoi, eliberarea acestor carduri este gratuită și se realizează la solicitarea asiguratului.„Franța, Italia, Spania le-am bifat deja. În fiecare an, îmi petrec concediul în străinătate și îmi procur cardul. Chiar dacă până acum nu am avut nevoie de el, l-am luat mereu, pentru că așa prevede legea”, ne-a declarat Ovidiu Șulea, un constănțean pasionat de excursii în străinătate.Oamenii trebuie să știe că, în calitate de cetățeni europeni, dacă se îmbolnăvesc pe durata unei șederi temporare în altă țară, indiferent că se află acolo în vacanță, într-o călătorie de afaceri sau la studii, pot primi orice tratament care nu poate fi amânat până la întoarcerea acasă. Ca urmare, constănțenii plimbăreți au dreptul la aceleași îngrijiri medicale de care beneficiază și cetățenii asigurați în țara respectivă. Pentru a beneficia de toate aceste drepturi, este nevoie, însă, de cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS). Practic, acesta reprezintă dovada faptului că o persoană este asigurată în altă țară din Uniunea Europeană.„Dacă nu sunteți în posesia CEASS sau îl aveți, dar nu îl puteți folosi (de exemplu, în cazul asistenței medicale private), nu vi se poate refuza accesul la tratament, dar s-ar putea să trebuiască să plătiți și să solicitați rambursarea la întoarcerea acasă”, susțin medicii de familie.Aurelia Rădoi a mai spus că acest card european de sănătate care li se eliberează asiguraților oferă dreptul la asistență medicală devenită necesară în timpul șederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spațiul Economic European sau Confederației Elvețiene.Persoanele interesate să obțină acest document trebuie să depună în scris o cerere la sediul CJAS. Mai departe, asiguratul intră în posesia cardului în maximum șapte zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic național.În cazul în care circumstanțe excepționale împiedică eliberarea cardului european sau dacă există situații de urgență care ar face necesară eliberarea cardului în mai puțin de șapte zile lucrătoare, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului.Costul cardului este suportat din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, iar perioada de valabilitate a documentului este de un an de la data emiterii.Totuși, asiguratul care posedă CEASS trebuie să știe că este posibil ca pentru anumite servicii să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleași servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din țara în care sunt acordate aceste servicii.Cardul european nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al UE/SEE/Confederației Elvețiene în scopul obțínerii unui tratament medical planificat.