Constănţenii tânjesc după o pistă pentru biciclete

Constănțenii tânjesc după o pistă pentru biciclete

Constănțenii au fost invitați, ieri, 22 septembrie, să renunțe la mijloacele de transport poluante de Ziua renunțării la mașina personală. A fost ziua în care oamenii au fost încurajați să apeleze la mijloacele de transport nepoluante. Peste tot în lume, circulația s-a desfășurat, pe cât posibil, fără mașinile personale. Populația a fost încurajată să meargă pe jos, cu bicicleta sau cu mijloacele de transport în comun. Din păcate, la Constanța, autori-tățile locale nu au făcut nimic pentru a-i convinge pe locuitorii orașului de la malul mării să marcheze ziua așa cum se cuvine. Dacă în alte orașe, o bandă a fost rezervată pentru bicicliști, au fost aduse benzi de biciclete în parcuri, au avut loc discuții privind locul bicicletei în transportul urban și impactul pozitiv asupra poluării și al aglomerației urbane, la Constanța nici măcar nu există un centru de unde să poată fi închiriate biciclete. Cât privește Regia Autonomă de Transport în Comun (RATC) Constanța, aceasta nu a organizat nimic pentru a marca Ziua renunțării la mașina personală. Lipsesc pistele de biciclete Pe stradă, cu greu am putut găsi un biciclist, constănțenii nefiind împătimiți ai mersului pe două roți. După mai multe cartiere străbătute, am dat peste Marian Slavu, din Ploiești, care mergea pe bicicletă, nu pentru că a fost ziua renunțării la mașina personală, ci pentru că așa obișnuiește de când avea șase ani. „Mă plimb cât de mult pot cu bicicleta. Sunt șofer de camion, dar am cu mine mereu două biciclete, în caz că se strică una. Tirul este parcat la fabrica de bere, iar eu am plecat cu bicicleta până la mare, să fac o baie. Încerc să merg cel puțin zece kilometri pe zi cu bicicleta”, ne-a spus Marian Slavu. Conduce și un Tico, cu care face 60.000 de kilometri pe an. Cu tirul depășește 250.000 de km anual, dar se mândrește și cu cei 400 de kilometri pe lună pe care-i parcurge pedalând. Marian Slavu are și un mesaj pentru șoferi: „Mergeți un pic mai departe de bicicliști. Lăsați-ne loc să cădem, nu ne mai ștergeți cu mașinile”. Îi este greu să meargă cu bicicleta prin Constanța și are și o sugestie pentru autoritățile locale: „Pe trotuarele din Constanța nu se poate merge cu bicicleta, piste pentru noi, cei pe două roți, nu sunt, iar pe carosabil ne punem viața în pericol. Poate respectă și ei mai mult bicicliștii”. Precizăm că al doilea oraș ca mărime din România nu are piste pentru biciclete, iar autoritățile locale nici nu au alocate fonduri pentru astfel de proiecte. Constănțenii se laudă că merg pe jos „Mersul pe jos face piciorul frumos”, ne-a spus Lucian Bălașa, care folosește mijloacele de transport în comun. „Nu am mașină, însă mi-aș dori. Ori-cum, când o să am nu o să renunț la mersul pe jos”, a adăugat pietonul. Printre șoferi, puțini au fost cei care au știut că este ziua în care s-a încurajat mersul cu mijloace de transport nepoluante. „Aș renunța la mașină pentru a reduce poluarea și pentru a avea un stil de viață sănătos. Nu am știut că azi a fost campania asta. Dar, oricum, merg și pe jos, între o oră și jumătate și două pe zi”, a declarat un domn Crăciun, șofer constănțean.