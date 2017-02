Constănţenii, speriaţi de facturile mari de la RADET. "Bani mulţi şi nu am dârdâit niciodată de frig ca acum"

Constănțenii, speriați de facturile mari de la RADET. "Bani mulți și nu am dârdâit niciodată de frig ca acum"

Foarte mulți constănțeni se plâng că în casele vecinilor ar fi mai cald ca la ei deși plătesc la întreținere exact aceleași sume de bani la sfârșit de lună. Tocmai de aceea, unii se întreabă dacă ar putea primi daune, pentru că nu li se pare normal să fie nevoiți să se îmbrace mai gros, doar pentru a suporta frigul din case.„Week-end-ul acesta ni s-a afișat factura pe luna ianuarie, 750 de lei, o sumă exorbitantă pentru doi pen-sionari de peste 70 de ani. Mai mult decât atât, pe lângă suma imensă de bani pe care va trebui s-o dăm la asociație în scurt timp, mai există o problemă: caloriferele noastre nu sunt la fel de calde ca ale multor vecini și ne întrebăm de ce și ce se poate face în această situație”, ne-a declarat familia Ursu, ce locuiește într-unul din blocurile din zona Capitol.Aceeași nemulțumire o au și alți consumatori.„Bani mulți și căldură puțină, asta se întâmplă la noi în bloc. Stăm aici de peste 20 de ani și nu am dârdâit niciodată de frig ca acum. În fiecare seară, după ce ajungem acasă, trebuie să punem pe noi o mulțime de haine, pentru că altfel am în-gheța”, a declarat și Ilie M., un alt constănțean.De partea cealaltă, reprezentanții Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice (RADET) sunt de părere că dacă o persoană nu are căldură în apartament, trebuie depistată cauza. Spre exemplu, spun ei, în blocurile cu debranșări este aproa-pe firesc să existe probleme.„Atunci când oamenii își dau acordul pentru deconectarea unui apartament, citesc pe respectivul formular pe care îl semnează că își asumă costuri mai mari și disfuncționalități. În plus, asociația care aprobă deconectări ar trebui să reechilibreze instalația și totodată să o redimensioneze, însă nimeni nu face așa ceva. Din nefericire, majoritatea redimensionează doar aparatul de măsură, însă acest lucru nu ajunge. Altă cauză ar fi vechimea de zeci de ani a instalațiilor, inclusiv a caloriferelor. Spre exemplu, în atâția ani de funcționare s-au depus săruri de calciu și magneziu, rugină și altele și s-au strangulat instalațiile. Așadar, soluția în aceste cazuri ar fi ca oamenii să își reînnoiască instalațiile”, a declarat pentru „Cuget Liber”, directorul RADET, Liviu Popa.Desigur, a precizat el, toate cele prezentate se regăsesc în sarcina consumatorilor.„Furnizorul are obligația să asigure parametri la branșament, ceea ce facem și noi, RADET, dar dacă instalația interioară are probleme, căldura sau apa caldă nu mai poate ajunge firesc așa cum era cu instalația interioară nemodificată”, a explicat șeful RADET. Toate ca toate, însă ce pot face consumatorii în astfel de situații? Pe de-o parte, dacă cer vecinilor și asociației daune, că ei sunt responsabili de cauzele precizate, este posibil să obțină un răspuns favorabil în instanță, însă numai acolo unde s-au făcut deconectări ilegale.„Trebuie menționat că dacă un vecin are mai cald este răspunsul concludent că i se asigură necesarul de căldură. Că instalația este veche și neînlocuită, mai exact de când este construit blocul este firesc să nu funcționeze uniform. Prin urmare, se impune ca în sezonul estival să se procedeze la înlocuirea conductelor vechi, spălarea sau chiar schimbarea caloriferelor care sunt înfundate. La bloc se repartizează costul cu căldura pe suprafața utilă deținută de fiecare. În concluzie, cine vrea să beneficieze de confortul termic pe care îl achită, trebuie să își facă și să își mențină instalația în stare de funcționare”, a conchis Popa.