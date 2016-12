Constănţenii, şi înzăpeziţi, şi cu gunoiul sub nas

Constănțenii, și înzăpeziți, și cu gunoiul sub nas

Peisajul de iarnă grea din cartierele constănțene este completat, în aceste zile, și de cel al tomberoanelor de gunoi care dau pe dinafară. Ca și cum nu ar fi fost de ajuns că locatarii de pe străduțele de cartier sunt captivi între nămeți, acum se îneacă și în propriile gunoaie, nestrânse de la prima ninsoare. Preocupați și prea ocupați cu deszăpezitul arterelor principale și instituțiilor importante, reprezentanții SC Polaris M Holding SRL au uitat că principala lor îndatorire este aceea de colectare a deșeurilor. Pubelele și locurile special amenajate pentru colectarea gunoiului menajer sunt pline ochi. Sacii cu gunoi zac deja pe jos, la îndemâna pescărușilor, care fac și mai mare mizerie împrăștiind resturile în toată zona. Slavă Domnului că este așa de frig afară, altfel ar fi fost focar de infecție și o sursă de mirosuri pestilențiale. Nu vrem să părem cârcotași: știm că prioritatea firmei răspunzătoare este aceea de a debloca orașul de sub troiene. De asemenea, știm că toate utilajele de colectare a deșeurilor sunt adaptate, în această perioadă, pentru degajarea zăpezii și îm-prăștierea materialelor antidera-pante, dar trebuie, neapărat, găsită o soluție și pentru adunarea gunoiului menajer. În plus, pe străzile din cartiere nu s-a intrat nici măcar pentru deszăpezire, alimentându-se și mai mult supărarea locatarilor. „Stăm cu mașina blocată în zăpadă de la începutul săptămânii și noi și vecinii noștri. Am curățat în jurul ei, dar până la șoseaua principală, pe care au intrat utilajele Polaris, sunt cel puțin 200 de metri. Ce să facem, să dăm singuri, la lopată, atâta distanță?”, ne-a întrebat Marilena N., din cartierul Inel 1. În aceeași situație sunt și locuitorii zonei din spatele Casei de Cultură, din Tomis Nord, nemaivorbind de străduțele din Coiciu. De luni se reintră în graficul de colectare a deșeurilor „Din păcate, am rămas în urmă cu graficul de colectare a gunoiului din cauza faptului că au fost blocate căile de acces către zonele respective. Ținem sub control situația. Știm că s-au strâns multe gunoaie. Noi suntem primii care știm lucrul acesta, dar prioritatea a fost decongestionarea de zăpadă a arterelor principale. În momentul acesta se lucrează, concomitent, pentru deblocarea căilor de acces către punctele de colectare, străzi și platforme, și pentru evacuarea depozitelor temporare de zăpadă din intersecții. Sperăm ca, de săptămâna viitoare, să reușim să reintrăm în graficul normal de colectare a deșeurilor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul societății Polaris M. Holding S.R.L., Radu Virgil.