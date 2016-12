Constănţenii riscă să rămână fără căldură

8

Fagadau...dupa Mazare

In loc sa aveti o atitudine demna de luat in seama..proliferati jigniri..conforme cu IQ de maimuta care il aveti.... Am iesit degeaba in strada... Daca un Liviu Popa...mai este la conducere..acelasi..dupa atatia ani..inseamna ca nu s-a schimbat nimic. ROMANI...TREZITI-VA...OPRITI FURTURILE GOLANILOR DIN PRIMARIE...Admnistratia RADET este aceeasi... Acum vin cu doleante..si rugaminti de bun simt....de ce acordati subventie electorala nemernicilor? Până cand credeți ca o sa va mai mearga?