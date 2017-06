Constănţenii, revoltaţi că nu au pe unde să meargă pe două roţi

4

Orasul a ajuns o hazna , o corabie in deriva !

Nimic nu mai este in regula in orasul asta , totul este o infectie ...Transport , infrastructura , salubritate , calitatea vietii ,si nu in ultimul rand cetatenii orasului ....o societatate bolnava care se complace in tigania asta ! Asta-i situatia in momentul de fata , eu si familia mea ne gandim din ce in ce mai serios pentru '' debarcare '' , vrem sa parasim aceasta corabie care dintr-un moment in altul va naufragia !