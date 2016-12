Constănţenii, pradă maidanezilor

1

O afacere cu multe zerouri.Problema este mult mai complicata.

Nu sunt un admirator al eternului Putin dar de data asta i-am dat dreptate.Ce treaba are Putin cu maidanezii din Romania ? Daca va amintiti,in luna iulie 2012, Putin a promulgat o lege care califica drept "agenti straini" ONG-urile care primesc finantare din strainatate. Putin "s-a prins". Interesele economice sau politice ale unor afaceristi straini sunt alimentate de cateva ONG-uri infiintate in Rusia sau in Romania in cazul nostru.Nu vi se pare curios ca din multimea de ONG-uri din Romania, cele mai galagioase sunt cele care apara cainii fara stapan ? ONG-rile astea se numesc organizatii de protectie a animalelor,organizatii care in realitate lupta pentru mentinerea cainilor in strada. In Romania sunt demolate(sau vandute) zeci de cladiri istorie.Sa-mi spuna cineva un ONG care a protestat in fata guvernului sau i-a dat in judecata pe resposabilii din administratia locala.Sa-mi dea cineva numai un singur exemplu in care un "iubitor" de patrimoniu cultural si istoric a devenit "agresiv" si a atacat masina celor care ne "hingheresc" istoria. In cazul protectiei cainilor fara stapan este altceva.Exista un interes clar la nivel guvernamental pentru pastrarea animalelor in strada. Prezenta animalelor in strada si inmultirea lor inseamna un profit enorm pentru producatorii de hrana,pentru producatorii de medicamente,pentru importatori, distribuitori sau comerciantii locali.La noi,cresterea cainelui fara stapan este o "industrie",este o ramura de baza a economiei nationale sau o afacere cu multe zerouri.Acesti afaceristi si producatori finanteaza organizatiile de protectie a cainilor fara stapan. In plus,politicieni corupti si avocati vestiti sunt platiti ca sa blocheze legi sau sa produca deruta si scandal atunci cand cineva vrea sa rezolve problema.(vezi recentul blocaj al legii eutanasierii cainilor fara stapan sau "victoria" avocatei Paula Iacob). In concluzie,cheia succesului nu o gasim in buzunarul bietului hingher sau in sterilizarea cainilor fara stapan. Problema asta se rezova in momentul cand presa va demascata aceasta mega afacere facuta pe spatele nostru,cand vor fi depistati politicienii corupti si sursa finantarii organizatiilor de protectie a cainilor fara stapan. "Industria" asta s-a dezvoltat in tarile aflate in tranzitie,in tarile cu instabilitate politica dar mai ales acolo unde coruptia politica este la ea acasa.