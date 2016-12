Constănţenii nu şi-au mai reclamat medicii de familie

De la începutul anului,

Constănțenii nu și-au mai reclamat medicii de familie

Pentru a veni în sprijinul bolnavilor din județul Constanța care întâmpină dificultăți în primirea îngrijirilor medicale necesare, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța a înființat un Tel Verde. De la începutul anului în curs însă, reprezentanții casei nu au mai primit nicio sesizare. „Anul trecut am primit reclamații cu privire la medicii de familie din Tomis Nord, din Negru Vodă, din Eforie. De la începutul lui 2009 nu am mai primit însă nicio sesizare. Noi nu am cerut reclamanților să-și dea numele, pentru că interesul nostru este să mergem în control în momentul în care există deficiențe”, a arătat dr. Liviu Mocanu, președintele CJAS Constanța. În urma unor astfel de reclamații, patru medici specialiști au fost sancționați pentru prescriere nejustificată de rețete, două cadre medicale pentru neres-pectarea normelor de acordare a certificatelor de concediu medical iar un medic de familie din municipiul Constanța a fost amendat, în 2008, în două rânduri, pentru că nu a respectat programul de muncă afișat. Constănțenii care doresc să trimită sesizări la CJAS Con-stanța o pot face la Tel Verde 0800800992 sau pe e-mail relpub@casct.ro.