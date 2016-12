Constănţenii nu se înghesuie să muncească. Preferă să stea "la mână întinsă"

4

Doctrina,bat-o vina

Ziarul Telegraf se lauda intr-un articol publicat in urma cu 2-3 ani ca 70.000 de familii primesc ajutoare pentru incalzire(numai in mun. Constanta).Cam trist,le-a scapat porumbelul din gura.Mun. Constanta are 280.000 de locuitori.Daca luam o medie de 2 oameni/familie rezulta ca 140.000 de persoane primesc/au primit ajutoare sociale la incalzire.Nu mai punem si alte ajutoare sociale.Deci,2 persoane din 4 primesc/au primit ajutoare la incalzire.PSD "se lauda" ca cel putin jumatate din populatia Constantei este saraca,orasul care culmea este capitala Dobrogei.Pe alta parte PSD se lauda ca economia duduie.Dumnezeu sa-i mai inteleaga,sunt prosti de bubuie,nici nu stiu sa minta.In tot cazul,PSD-ul (Feseneul-ul) este interesat in mentinerea unui prag de saracie in municipiu/judet.Saracia este garantia ca PSD are votanti care stau cu mana intinsa la ajutoarele date de partidul social.Cine nu are saraci,sa nu-si doreasca.Cine are saraci,sa-i inmulteasca.Asta-i doctrina partidului social.Apoi sa ne miram ca PSD este la putere de 15 ani in Constanta.La multi ani saracie,la multi ani PSD ! Traiasca Saracia,traiasca Hotia ,traiasca Romania,traiasca PSD !