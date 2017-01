Constănţenii nu scapă de iarna grea până la sfârşitul săptămânii

Constănțenii nu scapă de iarna grea până la sfârșitul săptămânii

Ninsorile și vijelia au pus, din nou, stăpânire pe județul nostru, spre disperarea constănțenilor. În loc să se preocupe de curățenia de primăvară, că doar jumătatea lui martie este aproape, oamenii au trecut iar prin nervii curățării mașinilor de zăpadă sau jonglerii cu autoturismele pe carosabilul alunecos. Conform tradiției populare, Sfinții Mucenici, sărbătoriți ieri, ar marca sfârșitul Babelor, ultimele zile capricioase ale iernii și debutul primăverii, cu pământul care se dezgheață, păsările călătoare care se întorc din țările calde, gâzele care își fac apariția etc. Vremea a contrazis însă credința populară, iar meteorologii spun că se va menține instabilă și în zilele care urmează. De altfel, tot în credința străbună se spune că așa cum va fi vremea pe 9 martie, așa va fi timp de 40 de zile, ba chiar, dacă este friguroasă, se va menține astfel până de Sfântul Gheorghe. După o noapte în care a nins neîntrerupt, iar vântul a suflat cu putere, județul Constanța a fost acoperit, din nou, de un strat de câțiva zeci de centimetri de nea. La primele ore ale dimineții, în municipiul Constanța traficul s-a desfășurat cu dificultate, autovehiculele rulând cu viteze de până la 30 kilometri/oră, din cauza carosabilului acoperit de zăpadă frământată și vizibilității extrem de reduse. Numeroși constănțeni au preferat să-și lase mașinile în parcare și să circule cu mijloacele de transport în comun. Prin urmare, încă de dimineață, stațiile Regiei Autonome de Transport în Comun au fost luate cu asalt. Pentru degajarea zăpezii de pe carosabil, angajații Polaris M Holding au pregătit 50 de utilaje. Ionuț Pripiși, director Corp Control în cadrul Primăriei Constanța, ne-a declarat că nu a fost nevoie să se intervină cu toate utilajele, ci au fost scoase în stradă cele dotate cu lame, wollele pentru curățarea intersecțiilor și cele pentru împrăștierea materialului antiderapant. Se încălzește abia în week-end Din păcate, iarna va mai zăbovi pe la noi câteva zile bune. Meteorologii spun că, până la sfârșitul săptămânii, vom mai avea parte de o repriză - două de viscol și ninsori. Administrația Națională de Meteorologie a ridicat marți seară, la ora 21, codul galben pentru intensificări ale vântului și ninsori viscolite, însă nu este exclus să îl instituie din nou în cursul acestei nopți. Astăzi, vremea urâtă ne dă o mică pauză, dar temperaturile vor fi, în continuare, neobișnuit de scăzute pentru această perioadă a anului. Soarele își va face simțită prezența, iar mercurul va arăta o minimă de -3 grade Celsius și o maximă de 3 grade Celsius cu plus. Pentru joi, 11 martie, se anunță un alt val de ninsori, destul de abundente. Temperaturile se vor situa între -1 și 4 grade Celsius. Intensitatea vântului se va apropia de cea de la începutul săptămânii, atunci când a fost dată avertizarea de cod galben pentru viscol. Vineri nu vor mai fi nici ninsori, nici soare, doar nori grei. Se face însă mai frig, cu minime de -2 grade și maxime de 1 grad Celsius. Aceleași temperaturi se vor înregistra și sâmbătă, dar soarele va reuși, în sfârșit, să apară pe cer. Trei localități, fără curent electric În urma furtunii puternice și a precipitațiilor, luni seară a fost afectată alimentarea cu energie electrică în trei localități din județul Constanța. În consecință, în timpul nopții, au rămas nealimentați cu energie electrică 169 de consumatori din localitatea Arsa și 300 de consumatori din localitățile Ivrinezu Mare și Ivrinezu Mic. Echipele Enel Distribuție Dobrogea au intervenit, ieri dimineață, la prima oră, și, la ora 10.40, au reușit să reia furnizarea de energie electrică în satele Ivrinezu Mare și Ivrinezu Mic. Pentru realimentarea localității Arsa, lucrările au durat până după ora 14, însă, în cele din urmă, și consumatorii de aici au primit curent electric. Comandament petru situații de urgență la RAJA La nivelul Regiei Autonome Județene de Apă Constanța (S.C. RAJA S.A) a fost reactivat, ieri dimineață, Comandamentul pentru situații de urgență. În componența organismului sunt atât membrii consiliului director, cât și șefii tuturor secțiilor RAJA. Reprezentanții Comandamentului asigură permanența la conducerea acțiunilor specifice întreprinse în această perioadă, 24 de ore din 24. Pentru buna funcționare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare, în cadrul coman-damentului s-au constituit peste 90 echipe de intervenție dotate cu toate utilajele necesare. Potrivit purtătorului de cuvânt al RAJA, Irina Oprea, singurele probleme, care pot apărea în funcționarea sistemului și alimentarea cu apă curentă, sunt cele legate de lipsa energiei electrice. „Facem un apel către toți abonații care înregistrează probleme la sistemul de alimentare cu apă potabilă și canalizare, pentru remedierea acestor situații într-un timp cât mai scurt, să sesizeze toate avariile apărute la dispeceratul societății, la numărul de telefon 0241.66.44.44”, a mai precizat Irina Oprea. Două trenuri anulate la CFR Călători Astăzi și mâine, CFR Călători a anulat două trenuri de călători, din cauza condițiilor meteo nefavo-rabile. Astfel miercuri, 10 martie, nu va circula Acceleratul 1981 în relația București Nord-Tulcea Oraș, iar joi, 11 martie, Acceleratul 1982 în relația Tulcea Oraș-București Nord. De asemenea, ieri s-au înregistrat întârzieri însemnate. Acceleratul 1822, pe ruta Arad-Constanța, a ajuns la destinație cu o întârziere de 80 de minute, iar Rapidul 689 București Nord-Constanța cu o întârziere de 60 de minute. Doi bolnavi dializați au rămas internați în Spitalul Județean Constanța Asemenea dăților trecute când municipiul Constanța a fost sub dominația ninsorii și frigului, re-prezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Con-stanța au luat măsura transportării la spital a bolnavilor cu insuficiență renală, care au nevoie de dializă pentru a supraviețui. Dr. Bogdan Câmpineanu, șeful Compartimentului de dializă, ne-a spus că toți pacienții care erau programați pentru dializă în cursul zilelor de luni și marți au fost supuși procedurilor. „A fost necesară internarea a doar doi pacienți, care domiciliază în localități îndepărtate”, a arătat medicul. Pe de altă parte, dr. Florian Stoian, purtător de cuvânt SCJU Constanța, a arătat că oamenii au înțeles că trebuie să evite ieșirea din case în condiții meteorologice neprielnice, astfel că numărul prezentărilor la Unitatea de Primiri Urgențe cu afecțiuni specifice acestei perioade, adică traumatisme, a fost redus. Ambulanțe înzăpezite Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanță Constanța au avut însă parte de numeroase solicitări. Iar cum cele mai multe solicitări au fost din județ, drumul nu a fost lipsit de incidente. Potrivit reprezentanților SAJ, o ambulanță s-a înzăpezit pe drumul spre localitatea Albești, de unde urma să preia o femeie cu hemoragie, pentru a o transporta la Spitalul Municipal Mangalia. În sprijinul ambulanței a fost trimisă o wollă, asistată și de o mașină de poliție, pacienta fiind dusă în cele din urmă la spital. Alte două autosanitare au avut nevoie de sprijinul utilajelor de deszăpezire, după ce au rămas blocate la Ion Corvin și Amzacea. Conducerea SAJ Constanța a arătat că, în timpul atenționării de cod galben, s-a intervenit cu 34 de autospeciale.