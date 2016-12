Constănţenii, invitaţi să recicleze bateriile uzate

Constănțenii, invitați să recicleze bateriile uzate

Peste 50 de milioane de baterii și acumulatori uzați sunt aruncați la gunoi de români, în fiecare an, iar pentru 2016, ținta de reciclare a acestui tip de deșeuri, stabilită la 45% din total produse puse pe piață, ar putea fi ratată, atrag atenția reprezentanții Asociației Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB), membru fondator al European Compliance Organisation for Batteries (EUCOBAT).Cantitatea de baterii și acu-mulatori uzați aruncați de români reprezintă aproximativ 1.150 tone deșeuri cu conținut mare de metale grele, precum mercur, plumb, nichel, cadmiu și litiu. În acest caz, România trebuie să respecte normele europene, în sensul că aceste tipuri de deșeuri trebuie colectate și reciclate în mod responsabil, în caz contrar fiind posibilă declanșarea procedurilor de penalizare, conform Regulamentului General 2014 - 2020 al Comisiei Europene.„Începând cu data de 1 ianuarie 2016, ținta de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili este de 45% din cantitatea de astfel de pro-duse puse pe piață. Conform datelor statistice oficiale, la nivelul anului 2012, rata națională medie de colectare pe bateriis-a situat undeva la circa 11%, iar rata de colectare pentru bateriile portabile uzate la 6,5%, adică mult sub obligațiile europene”, notează organizația de profil.Datele oficiale publicate de SNRB relevă faptul că, la finalul anului 2015, au fost colectate circa 100 de tone de baterii, echivalentul a circa 4,5 milioane de bucăți, în special datorită derulării campaniei de informare și stimulare a colectării selective a bateriilor portabile uzate „Privește Partea Pozitivă”, la nivelul întregii țări, dar și lansării în premieră națională a Hărții Interactive a Reciclării.