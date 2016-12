Constănţenii, furioşi pe RADET: de ce ard caloriferele la 20 de grade Celsius afară?

2

haida deh ..furiosi;))de ani de zile radet da caldura nonstop inclusiv cand e f cald si nu au facut sesizari sau reclamatii nicio asociatie sau grup de oameni ,majoritatea constantenilor sunt ca niste rame lashe

cum am zis si ieri,.constantenii sunt printre cei mai ''rabdatori''si resemati(cittiti masochisti si imbecili) romani din tara orice ar face clanul mazare et co kustengenienii suporta,strang din'' dinti' si ii voteaza in continuare sau nu vin la vot lasand sa iasa mereu astia 2(si clanul economic financiar din spatele lor,din care face parte si radet )..sa nu fim naivi ca nu doar mazare si porcusor sunt de vina ci toata camarila lor...si desigur masa de prostimasochisti care ii voteaza de 12 ani