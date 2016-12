Constănţenii fug de pensia privată

Constănțenii fug de pensia privată

O pensie privată poate suplimenta pensia de stat și poate ridica nivelul de trai al pensionarilor. Puțini însă au apucat să-și facă o pensie la o companie privată. Și mai puțini au avut cu ce să plătească. Deși sunt doar niște bani puși deoparte la tinerețe, care să ne facă bătrânețea ușoară, românii nu se înghesuie la cumpărarea de pensii private. "Pilonul al treilea pentru pensia privată facultativă nu intră încă, din păcate, în socotelile multor români. Se observă o mai bună informare, însă interesul este încă destul de scăzut. Poate este vorba și despre o oarecare lipsă de încredere, pe fondul crizei economice mondiale, dar oamenii trebuie să știe că riscurile sunt foarte scăzute", a declarat, pentru "Cuget Liber", Teodor Crudu, consilier de asigurări.La pensia facultativă pot participa atât persoanele care sunt angajate, cât și cele care realizează venituri pe cont propriu, din activități independente, profesionale sau agricole. "Clienții stabilesc împreună cu consultantul ce își doresc și ce sumă pot să plătească. Pot începe contribuția oricând și dacă la un moment dat nu mai pot pune bani deoparte, există posi-bilitatea de a întrerupe temporar contribuțiile, după care să le reia", a explicat consilierul. Practic, lunar, se poate pune deoparte până la 15% din venit. Dacă, la un moment dat doriți să transferați valoarea contului la un alt fond, puteți face acest lucru. Mai mult decât atât, suma cu care contribuiți la pensia facultativă este exclusă de la plata impozitului pe venit, într-o limită maximă de 400 de euro (echivalent în lei) pe an fiscal.Puteți începe să beneficiați de banii strânși, sub forma unei pensii lunare, dacă îndepliniți simultan trei condiții: ați împlinit vârsta de 60 de ani, ați efectuat cel puțin 90 de contribuții lunare, iar suma din contul dumneavoastră depășește o anumită valoare (care va fi stabilită prin lege). La fel de bine puteți decide însă să continuați plata contribuțiilor și, după ce împliniți 60 de ani, urmând să beneficiați de pensie la un moment pe care îl alegeți dumneavoastră. Dacă la împlinirea acestei vârste vreți să aveți acces la bani, dar nu îndepliniți una din celelalte două condiții (sau pe niciuna), primiți suma acumulată fie sub forma unei plăți unice, fie sub formă de rente pe o perioadă de cinci ani. La fel se întâmplă și în caz de invaliditate permanentă, iar în caz de deces, moștenitorii dumneavoastră legali sunt cei care beneficiază de suma strânsă în cont.