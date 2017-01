Constănţenii, datori vânduţi la RADET

3

rade-tot

cum rostogoleste radet-ul datoriile?in conditiile in care o asociatie de proprietari a inregistrat datorii din cauza administratorului care a furat banii,dovedit de instanta si pus la plata,radet continua sa ignore hotararea instantei,calculand penalitati la sumele datorate.infiintandu-se o noua asociatie de proprietari,normal ar fi fost sa i se deschida o alta fisa de evidenta.desi noua asociatie plateste in termen facturile emise de radet banii sunt directionati pentru acoperirea datoriei fostei asociatii,in conditiile in care este pus la plata ad-rul care a furat.dar radet ingroapa in datorii noua asociatie considerand ca nu si-a platit facturile in termen legal si calculeaza noi penalitati.cat de corecta este aceasta practica?una era sa platesti penalitati la facturile de acum cinci-sase ani si alta-i situatia acum cand platim cea mai mare gigacalorie si ajutam "saracii"constantei.cine pune stop acestei practici? domnii de la radet nu au auzit de mediere?dar ei procedeaza precum pilat din pont trimitand somatii ca in termen de cinci zile intrerup furnizarea agentului termic.dar lor le prieste pentru ca penalitatile calculate se constituie venit al operatorului.sunt situatii de la asociatie la asociatie care vor trebui analizate si sa nu se mai foloseasca metoda rostogolirii datoriilor si penalitatilor.cine ia "taurul"de coarne?presa ar trebui sa inceapa o investigatie serioasa privind calculul penalitatilor si unde ajung acesti bani