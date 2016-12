Constănţenii, datori vânduţi la bugetul local

5

Mi-a venit in cursul diminetii scrisoare cu "Draga constanteanule" si factura pentru SPIT. @Didi: si mie mi-a venit scrisorica roz, cu o restanta de 35 lei. Desi am fost personal la ghiseul,lor si am achitat la zi, cat mi-au cerut. Daca au uitat sa ia niste bani, sau a aparut pe parcurs o datorie, (marire de taxe facute pe sest), trebuia sa ne anunte prin posta sau prin mass-media locala. Neinformarea la timp (mai ales in cazul datoriilor cu majorari daca depasesti termenul legal) este infractiune. Si asa Primaria mai face rost de niste maruntis ilegal, pentru alegeri, maidanezi sau alte fufe... Ma gandesc in primul rand la majorarile ce trebuie sa intre in contul lor si care nu sunt trecute in bugetul local... Cred ca asta e treaba planificata. Premeditata. O noua inginerie financiara ... Parchetul, DNA, ANI..... se aude? Cand veti verifica serparia din finantele locale? Trimiteti mascatii la SPIT, in bdul Mamaia si alte localuri rau famate! Ne-am saturat de hotii si hartuieli politice!