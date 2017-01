Constănţenii, campioni la alocaţii pentru copii

Constănțenii, campioni la alocații pentru copii

132.498 de copii din Constanța au primit alocație de stat în primul trimestru al anului 2013. Județul Constanța se situează astfel pe locul al treilea în întreaga țară privind numărul de beneficiari ai alocațiilor.Potrivit Ministerului Muncii, sumele plătite drept alocații de stat pentru copii au depășit, în primul trimestru din 2013, 687,3 milioane de lei, fiind mai mici cu 12,92 de milioane de lei (1,8 la sută) față de cele plătite în perioada similară din 2012. Scăderea a fost determinată de reducerea numărului de copii beneficiari. Media lunară calculată pentru primele trei luni din 2013 a fost mai mică cu 46.808 copii (1,2 la sută) decât cea calculată pentru trimestrul întâi 2012, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.În primul trimestru, alocația s-a acordat pentru un număr mediu lunar de 3.830.535 copii, din care 340.659 copii care au vârsta mai mică de doi ani și nu au un handicap (8,9% din total), 5.562 copii care au vârsta mai mică de trei ani și au un handicap (0,1% din total), 3.430.536 copii care au vârsta mai mare de doi ani și nu au un handicap (89,6% din total) și 53.778 copii care au vârsta mai mare de trei ani și au un handicap (1,4% din total).Mai mult de jumătate din copii trăiesc la orașCei mai mulți copii beneficiari (peste 115.000) se găseau în județele Timiș (115.692), Dolj (119.601), Constanța (132.498), Prahova (138.713), Bacău (138.734), Suceava (150.449) și Iași (172.338). Valoarea maximă a fost înregistrată în municipiul București, unde se aflau 287.392 copii beneficiari (7,5% din totalul național).În cazul în care numărul de copii beneficiari de alocație de stat se raportează la totalul populației înregistrate la 1 iulie 2012 (conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică), valoarea medie la nivel național este de 18%. Cele mai mici valori (de sub 16,8%) s-au înregistrat în județele Brașov, Tulcea, Teleorman, Hunedoara, Brăila, Caraș-Severin și Cluj, cel din urmă cu valoarea minimă la nivel de județ, de 15,8%, precum în municipiul București (15%). Cele mai mari valori (de peste 19,6%) au fost în județele Bacău, Harghita, Covasna, Ialomița, Călărași, Bistrița-Năsăud, Iași, Botoșani, Vaslui și Suceava (acesta din urmă cu valoarea maximă de 21,2%).Din totalul copiilor beneficiari de alocație, 51% au avut domiciliul în mediul urban și 49% în rural. Ponderea copiilor cu vârsta mai mică de 2 ani care nu au handicap și a copiilor cu vârsta mai mică de 3 ani care au handicap în totalul beneficiarilor de alocație de stat a fost în trimestrul I 2013 de 9%, în scădere față de aceeași perioadă din 2012, când ponderea a fost de 9,4%, principala cauză fiind reducerea natalității manifestată în ultimii ani.În primele trei luni ale acestui an, s-au născut mai puțin cu aproape 1.200 copii față de trimestrul I 2012, reprezentând o scădere de 2,6%.Cine are drept la alocațieAlocația are caracter universal și este acordată copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora. Pentru copiii în vârstă de până la doi ani, respectiv trei ani în cazul copilului care este încadrat într-un grad de handicap, alocația de stat se acordă în cuantum de 200 lei/lună/copil. Pentru copiii care nu au un handicap și sunt în vârstă de peste doi ani cuantumul alocației de stat este de 42 lei/lună/copil, iar pentru copiii mai mari de trei ani care au un handicap cuantumul este dublu (de 84 lei).