Constănţenii bolnavi de ciroză vor beneficia de tratament compensat

Constănțenii bolnavi de ciroză vor beneficia de tratament compensat

Vești bune pentru pacienții care suferă de hepatită cronică virală C sau ciroză hepatică! Guvernul a decis introducerea unor noi mo-lecule în lista medicamentelor compensate și gratuite, printre care și cele pentru tratamentul fără interferon al hepatitei cronice virale C și a cirozei hepatice C, care astfel vor putea fi acordate bolnavilor cu stadiu de fibroză F4.Măsura este posibilă ca urmare a încheierii contractului cost-volum-rezultat, în data de 1 octombrie, între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și unul dintre deținătorii autorizației de punere pe piață. De săptămâna viitoare, pacienții pot începe investigațiile necesare pentru a fi depuse la dosarul medical, în vederea aprobării tratamentului fără interferon.