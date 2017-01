Constănţenii au dat iama în "Prima Casă", în 2014

Constănțenii au dat iama în "Prima Casă", în 2014

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Tot mai mulți tineri constănțeni iau în calcul posibilitatea de a-și achiziționa un apartament prin intermediul Programului „Prima Casă”, motivând că este mai eficient să scoată lunar din buzunar bani pentru propria casă decât să plătească chiria pentru un apartament care nu le aparține. Se pare că această părere este împărtășită și de restul românilor, dovadă fiind ultimele date referitoare la numărul garanțiilor emise în 2014. Potrivit AGERPRES, pentru perioada septembrie-noiembrie, numărul garanțiilor a urcat cu 52% față de același interval al anului trecut, la 7.567 locuințe, în timp ce valoarea finanțărilor s-a majorat cu 59%, la 278 milioane euro. În plus, s-a observat și o tendință de creștere a ponderii imobilelor cu trei camere achiziționate în detrimentul imobilelor cu o cameră.„Anii trec și casa rămâne“Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a acordat, în 2014, aproximativ 25.000 de garanții pentru Programul „Prima Casă” pentru finanțări accesate în valoare de 900 milioane de euro, valoarea medie a finanțării fiind de circa 36.000 euro, informează AGERPRES. În perioada septembrie-noiembrie 2014, comparativ cu intervalul similar din anul 2013, numărul garanțiilor acordate prin Programul „Prima Casă” a crescut cu 52%, de la 4.975 la 7.567 locuințe, iar valoarea finanțărilor a urcat cu 59%, de la 174 milioane euro, la 278 milioane euro.Tinerii constănțeni sunt de părere că este mult mai avantajos să-și cumpere un imobil prin intermediul acestui program, deoarece „anii trec și casa rămâne”. Totodată, aceștia consideră că dobânda este mai mică comparativ cu un credit imobiliar, lucru încurajator pentru cei care s-au săturat să tot plătească chirii. „Consider că programul «Prima Casă» oferă tinerilor posibilitatea de a-și achiziționa o locuință în condiții favorabile. Comparativ cu un credit imobiliar, în cazul acestui program dobânda este mult mai mică, ceea ce mă încurajează să intru în program. În zilele noastre, este tot mai greu să îți cumperi un apartament fără a te împrumuta la bănci. Prietenii mei și-au achiziționat, de asemenea, apartamente prin acest program și s-au arătat foarte mulțumiți. Aș putea spune că acest lucru mă încurajează și mă motivează. Pe de altă parte, eu am făcut niște calcule estimative și am ajuns la concluzia că rata pe care aș plăti-o lunar la bancă ar putea fi mai mică decât chiria pe care o plătesc acum. Astfel, aș ști că banii pe care oricum îi scot lunar din buzunar s-ar duce pentru propria casă. Vremurile se schimbă mereu, anii trec tot mai repede, iar o casă rămâne”, a afirmat Ioan Țîrdea, din Constanța.Apartamentele cu două camere, preferate de româniDatele transmise de FNGCIMM mai arată că solicitări de garantare au fost în cursul anului 2014 din toate zonele țării, județul Constanța având 5% din numărul total de solicitări. În top se află capitala, cu 27,3% din total, respectiv 35.000 dosare, urmată de județele Ilfov, cu 8,8% din total (11.500 dosare), Cluj, cu 7% din total (9.100 de dosare), Timiș, cu 6% din total (7.600 de dosare), și Iași, cu aproximativ 5% din numărul total de dosare. 51% dintre români au optat pentru imobilele cu două camere, în timp 30% pentru apartamentele cu trei camere. Garsonierele și imobilele cu patru camere și peste au fost preferate în proporție de 11%, respectiv 6%. Din totalul proprietăților achiziționate prin program, 69% sunt construite înainte de anul 2008 și 31% sunt imobile noi, construite după ianuarie 2008. FNGCIMM reamintește că va derula și Programul „Prima Mașină”, care va debuta în perioada sărbătorilor de iarnă.Teodora MÎNDRU