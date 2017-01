Constănţeni, scăpaţi gratis de echipamentele electrice

Constănțeni, scăpați gratis de echipamentele electrice

Populația va depozita deșeuri de echipamente electrice și electronice: frigidere, congelatoare, mașini de spălat, televizoare, computere, aparatura audio/video, aparatură de bucătărie, telefoane mobile, precum și tuburi fluorescente tip neon, becuri economice în fața locuinței în data de 3 noiembrie, urmând ca primăria, prin societatea de salubritate, să le colecteze și să le transporte la punctele de colectare amenajate, iar producătorii să le preia de la punctele municipale până la firmele de reciclare. Ministerul Mediului a lansat site-ul www.mmediu.ro/deseurielectrice.htm, dedicat campaniei de colectare a echipamentelor electrice si electronice. Prin intermediul paginii web, cetățenii pot transmite observații și propuneri cu privire la campania din data de 3 noiembrie 2007 sau opinia lor în legătură cu această inițiativă. Conform declarațiilor reprezentanților Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, primăriile Medgidia, Mangalia și Năvodari se află într-un stadiu avansat de organizare a campaniei. În orașul Constanța, însă, nicio mișcare. Am luat legătura cu reprezentanții societății de salubritate Constanța – Polaris. Alina Mitrache, persoana desemnată să dea informații presei, ne-a promis că ne va comunica modul în care societatea s-a pregătit pentru campanie. Nu s-a ținut de cuvânt. Vineri, în jurul orei 15,00, am căutat-o din nou la sediul firmei. Ni s-a spus că a plecat de la serviciu și că la birou nu mai este niciun reprezentant al conducerii. Sperăm ca, până pe data de 3 noiembrie, și Primăria Constanța și Polarisul să găsească busola care să le arate drumul drept pentru derularea campaniei. Până în prezent, populația orașului nu a fost conștientizată în vederea colectării echipamentelor electrice și electronice. Mai este o săptămână. Pe 3 noiembrie, Constanța va da un examen important de mediu.