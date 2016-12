Constănţeni, puteţi munci în Austria şi Danemarca!

Constănțeni, puteți munci în Austria și Danemarca!

Constănțenii care își doresc să muncească peste hotare pot alege între posturi de muncitori necalificați în Austria, lucrători în ferme din Danemarca sau asistenți medicali în Marea Britanie și Norvegia. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța propune 80 de locuri de muncă în străinătate. Firma Men for Tress din Austria caută zece muncitori necalificați, cărora le oferă un salariu de câte 1.100 de euro net pe lună. Compania Lava din Belgia angajează un șef de secție cu experiență în tricotaj circular, salariul fiind negociabil. Pentru Danemarca sunt vacante 50 de posturi de stagiari - lucrători calificați în diferite ferme de creștere a animalelor sau de cultivare a plantelor și fructelor. Se oferă un salariu de 1.260 de euro brut pe lună. Din salariu se scade impozitul și contribuția pe piața muncii. Informații referitoare la impozitarea veniturilor pot fi aflate de la adresa http://www.skat.dk/SKAT.aspx?old=1826367&vl. Tot în Danemarca, Spitalul din Borholm caută un medic specialist neurolog, pentru care salariul este echivalentul în coroane daneze a 6.000-7.000 euro brut/lună, în funcție de calificare și experiență. Oferta mai include cinci posturi de asistent medical pentru Medacs Health Care din Marea Britanie (salariu de 26,57 lire brut pe oră) și nouă posturi de asistent medical chirurgie la Spitalul Universitar Haukeland din Norvegia (45.000 - 51.000 euro brut pe an). Transport Drogowy Spedycja din Polonia angajează un șofer de tir, pe o retribuție lunară de 1.386 de zloți, HoneyWell caută un inginer mecanic, căruia îi oferă între 28.000 și 45.000 de coroane pe an, iar Villeroy & Boch din Ungaria are câte un post vacant de operator la fabricarea produselor ceramice și un specialist în modelare rigips, pentru fiecare specializare salariul oferit fiind de 180.000 de forinți pe lună. Informații suplimentare pot fi obținute de la adresa www.eures.anofm.ro sau de la sediul AJOFM Constanța, str. Lacului nr. 14, Compartimentul Eures, consilier Elena Muceanu, telefon 0241/481.553.