Constănţeni în pericol! Ameninţaţi de colţii maidanezilor

O afacere pe cinste

Industrie de medicamente,de vaccinuri,magazine cu hrana pentru animale,SRL-uri import hrana,import medicamente,transport hrana,zeci de cabinete particulare,doctori veterinari,bani pentru adaposturi,hrana in adaposturi,mita la primari,mita la angajatii din primarie,mita in parlament pentru legi favorabile inmultirii cainilor fara stapan si multe alte invarteli profitabile se fac pe spatele bietelor animale.Urmariti cu atentie toate discutiile oficiale si neoficiale,postarile in ziare,protestele in strada,legile,modificarile aduse legilor toate duc intr-un singur punct: inmultirea cainilor fara stapan.Urmariti in cartierul vostru,in fata blocului pe aiurea,daca aveti timp si veti constata ca exista o retea secreta care se ocupa cu inmultirea si raspandirea cainilor fara stapan.Mutarea cainilor fara stapan,abandonarea lor se face de obicei noaptea.S-a intamplat sa-i vad cu ochii mei.In afara de "miloasele" nevinovate din blocul vostru,iarta-le Doamne ca nu stiu ce fac,exista oameni care se ocupa cu inmultirea cainilor/pisicilor fara stapan.Probabil ca sunt indrumati si rasplatiti de un "responsabil" suprem.Cunosc un spatiu verde care nu a fost niciodata populat de caini fara stapan,cel putin in ultimii 30 ani.Zilele trecute l-am vazut ocupat de un animal tanar(3-4 luni).Asta a foat a treia incercare de populare,de data asta reusita.La prima incercare cainele a foat alungat si la a doua incercare(dupa 2 ani) cainele a fost calcat de o masina.Cel putin in cartierul meu stiu cine este,"angajatul /raspandacul" de animale fara stapan.Cand serviciile si procuratura vor intra si in afacerile cu caini/pisici,atunci veti afla mai multe.