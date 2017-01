Constănţeni europeni fără apă caldă la robinete

A demarat acțiunea de încălzire a apei la aragaz

Constănțeni europeni fără apă caldă la robinete

Decizia conducerii CET Palas de a opri în plină vară apa caldă în jumătate de oraș a stârnit nemulțumirea constănțenilor care locuiesc în zonele vizate. Mulți dintre ei au fost luați prin surprindere deoarece nu au fost anunțați din timp de această procedură pentru a-și putea lua măsuri. De departe, cei mai afectați sunt constănțenii care practică turismul particular și care nu-și permit să cazeze persoane fără să le poată asigura un duș cald după ce vin de la plajă. Totodată, măsura responsabililor de la CET Palas a venit ca o mare lovitură, în condițiile în care meteorologii au anunțat pentru această perioadă cod galben, ceea ce înseamnă vreme caniculară, cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius. Mulți dintre cei nemulțumiți și care s-au adresat cotidianului „Cuget Liber" spun că perioada de 11 zile în care apa caldă este oprită este mult prea mare, dar și că sezonul estival nu este vremea indicată pentru revizii. O parte dintre cititori au dat și câteva sugestii directorilor de la CET cărora le transmite, prin intermediul cotidianului nostru, că perioada cea mai indicată pentru revizii este primăvara. Tamaș recunoaște că instalațiile sunt vechi De partea cealaltă, directorul tehnic al CET Palas, Dumitru Tamaș, spune că revizia durează atât de mult deoarece trebuie verificate toate armăturile de pe traseu, respectiv vane și robineți, ceea ce duce la oprirea instalațiilor. „Cu ani în urmă, am făcut revizia anuală toamna, dar atunci constănțenii au fost nemulțumiți că începeau copiii școala și nu puteau să stea fără apă caldă. Altădată, am oprit-o primăvara dar atunci au sărit cei care fac lucrări agricole care au grădini prin Constanța", a declarat directorul tehnic al CET Palas, Dumitru Tamaș. În altă ordine de idei, Tamaș recunoaște că instalațiile sunt vechi, însă tot el spune că instituția pe care o conduce are de recuperat datorii de 1.500 de miliarde de lei vechi de la populație. „Cu banii pe care-i avem în prezent putem schimba doar câte cinci kilometri de conductă pe an", a mai precizat directorul Tamaș. Cu alte cuvinte, până la înlocuirea celor 100 de kilometri de conducte din oraș, constănțenii nu au alternativă, decât să se obișnuiască cu această situație, care are loc în fiecare an, sau să plece să facă duș la rudele care locuiesc în partea orașului unde nu a fost, încă, oprită apa caldă. Iar apoi - viceversa!