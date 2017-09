Constănţeni cu suflet mare şi medici care îşi respectă meseria. Jos pălăria!

Constănțeni cu suflet mare și medici care își respectă meseria. Jos pălăria!

Îmi spunea râzând un colaborator, zilele trecute, la o reuniune, că am devenit foarte critic și că nu mai am mai ochi și pentru faptele bune și aspectele pozitive ale comunității. Un punct de vedere exprimat pertinent, fără îndoială.I-am răspuns că una dintre prioritățile jurnalistului este de a pune în dezbaterea publică subiecte delicate, nereguli, abuzuri, ilegalități, probleme care au nevoie de rezolvare urgentă. Bineînțeles - și aici e foarte ușor de consultat arhiva „Cuget Liber” - promovăm performanța, excelența în varii domenii, inițiativa și lucrul bine făcut.Totuși, am ținut cont de părerea interlocutorului respectiv, un cititor fidel de altfel, și am decis ca rândurile următoare să le dedic unor aspecte nu frumoase, ci foarte frumoase!În primul rând, vreau să-i salut pe această cale pe constănțenii care au decis, cu mic, cu mare, să se alăture campaniei inițiate de redacția „Cuget Liber”, aceea de a le oferi jucării, fructe, dulciuri și hăinuțe copiilor necăjiți, din centrele de plasament, centrele de urgență sau din familii aflate în suferință.Am rămas plăcut surprins constatând că foarte mulți constănțeni au răspuns prompt solicitării, iar elevii Școlii nr. 8, coordonați de învățătoarea Constantina Roibu și directorul prof. Cosmin Badea, chiar au întrecut orice așteptare, sosind la sediul redacției cu sacoși, sacoșele și pachete chiar mai mari decât ei, totul pentru copiii cărora soarta le-a surâs, nemeritat, mai puțin.Au venit părinți, mai tineri sau mai în vârstă, bunici, oameni cu suflet mare. Iar campania continuă - sperăm să devină o tradiție la „Cuget Liber” - pentru că, din păcate, copii în suferință sunt și vor mai fi. Mulți…Las la o parte campania umanitară și trec în domeniul medical. Cred că nu este zi de la Dumnezeu să nu aud despre pacienți care au dat bani pentru servicii medicale, plicuri îndesate în buzunarele medicilor, asistentelor, tuturor celor din sistem, atunci când au fost nevoiți să treacă pragul spitalului.Nu știu dacă lucrurile stau chiar așa, nu am nicio probă, nu sunt procuror să acuz. Mai mult, i-am sfătuit pe cei care vorbesc despre șpăgi să sesizeze, la momentul respectiv, instituțiile statului.Știu însă, cu siguranță, că există oameni dedicați meseriei. Oameni care nu condiționează actul medical de niciun favor, oameni pentru care jurământul lui Hipocrate este sfânt și pentru care am tot respectul. Vreți și un nume? Sunt multe, iar astăzi vă ofer unul singur: dr. Mioara Georgescu, de la Spitalul Județean Constanța, specialitate chirurgie pediatrică. Cu aleasă apreciere, Mioarei Georgescu și echipei sale care intră în sala de operații!