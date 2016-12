Constănţeni care pot munci pe 93.000 de euro

Constănțeni care pot munci pe 93.000 de euro

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța propune, pentru această săptămână, 79 de locuri de muncă în străinătate, prin rețeaua EURES. Posturile sunt disponibile în țări precum Danemarca, Germania, Cipru, Norvegia și Republica Cehă. În Cipru se caută frizeri, cosmeticiene, fizioterapeuți sau maseuri și bucătari specialiști. Salariile variază, între 875 și 1.600 de euro lunar, iar pentru bucătari se oferă 1.586 de euro pe lună. În Danemarca sunt disponibile 30 de posturi pentru stagiar-lucrător calificat în ferme de creșterea animalelor și trei de medic specialist radiolog. Stagiarii din ferme vor primi aproximativ 1.260 de euro brut lunar, din care se scad contribuția socială, chiria lunară și impozitul. Salariul minim pentru medic specialist este de 93.000 de euro brut pe an, la care se adaugă și alte bonusuri. Pentru Germania, oferta include joburi pentru asistent medical generalist, inginer electrician, dezvoltator software, proiectant mecanică, manager șantier construcții, manager proiect, programator roboți, programator software și proiectant electrotehnică. Asistenții medicali ar putea avea retribuții lunare cuprinse între 1.500 și 2.100 de euro, iar inginerii între 40.000 și 45.000 euro brut, în funcție de experiență și calificare. Trei posturi de reparator acoperișuri plate sunt disponibile în Norvegia, plătite cu 21 până la 25 de euro brut pe oră. Republica Cehă propune pentru români 20 de locuri de muncă pentru manipulanți mărfuri, cu salarii între 600 și 950 de euro plus bonusuri de productivitate. Spania caută doi operatori CNC pentru mașini de frezat și strunjit, plătiți cu 24.000 de euro brut maxim pe un an sau 19.000 de euro brut minim pe an.Persoanele interesate se pot adresa consilierului EURES din cadrul AJOFM Constanța, Elena Pană, tel. 0241/481.553. Informații suplimentare puteți obține și la adresa www.eures.anofm.ro.