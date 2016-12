Constănţeni angajaţi pe contracte de numai două ore. Care sunt capcanele muncii la negru

1

Oare?!!

Asa se fraudeaza bugetul! Cei care accepta un contract de 2 ore/zi, cu siguranta are un castig mai bun decat cel care are contract de munca cuu salariu de 1000 lei/luna. De ce? Pentru ca el primeste si ajutor social( de la buget!), are si asigurare medicala, are scutiri de tot felul si primeste subventii la caldura, la alimente, la....toate! Asa zisa pomana psd-ista! Daca autoritatea statului, prin acel ITM, si-ar face datoria( ca ei sunt platiti de la buget, nu uitati asta!) si ar controla patronii care utilizeaza munca la negru, dand amenzi la greu, alta ar fi situatia. Dar cum cei de acolo sunt numiti si angajati politic, adica 'neprofesionisti si coruptibili', iau 'spaga' si lasa treburile asa cum sunt, ca de, 'merge si asa'! Este mentalitatea balcanica, care nu se va schimba decat prin legi foarte dure. Patronilor care utilizeaza munca la negru, sa li se dea amenzi mari si anularea autorizatiilor de functionare iar autoritatile sa-i supervizeze permanent. Si pentru ca toti se plang ca nu exista forta de munca pentru angajatori, cea mai buna masura ar fi sa se sisteze ajutorul social pentru cei necalificati si apti de munca, care refuza trei oferte de munca. Primaria, care acorda aceste ajutoare trebuie sa tina evidenta ajutoratilor si sa ia masuri acolo unde gaseste abateri. Prea multi indivizi primesc ajutor social, chiar daca au masini, pamant, case, pentru ca nimeni nu verifica situatia lor. Sunt sigur ca toti tiganii care populeaza/polueaza str. Stefan cel Mare si Piata Grivitei, sunt 'abonati' la ajutoare sociale, cand ei castiga din tigari si alte furaciuni, mii de lei/zi. Si in plus, umplu si curtile in care stau, cu plozi care au inceput sa devina agresivi.