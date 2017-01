Constănţeanul, mai gustos decât ciolanul. Pentru maidanezi!

Constănțeanul, mai gustos decât ciolanul. Pentru maidanezi!

Constănțenii sunt supărați. Locuiesc într-un oraș „cu pretenții”, considerat punct de reper pe harta turismului românesc, urbe importantă a țării, plătesc taxe și impozite pe măsura renumelui, dar nu au parte de beneficii pe măsură. „Nu avem nici măcar străzi sigure”, ne-a semnalat Raluca Cernea, o constănțeancă din zona Far. „Am observat că scrieți, în ziar, că în oraș sunt imagini care nu se potrivesc unui oraș european. Dar avem un oraș european? Poate doar cu numele. De nevoie, cu mizeria învățăm să trăim. Dar trebuie făcut neapărat ceva cu maidanezii. La Far au venit hingherii, parcă anul trecut, și i-au adunat pe cei mai mulți. De câteva luni, au apărut alți câini. Au culcușul în locul de joacă amenajat de primărie pentru copii, latră toată noaptea și se reped la noi, seara, când ne întoarcem de la muncă. Sunt zile când îmi este frică să mă apropii de scara unde locuiesc, pentru că stau câte trei - patru și latră”, ne-a sesizat cititoarea. Temerea ei este justificată, având în vedere că sunt numeroase cazurile de constănțeni care au fost mușcați. Dr. Stela Halichidis, managerul Spitalului de Boli Infecțioase, a declarat pentru „Cuget Liber” că, anual, în această unitate ajung aproximativ 3.000 de constănțeni atacați de maidanezi. Un alt cititor, care s-a semnat „Dony”, ne-a semnalat pe pagina web a ziarului că „în multe curți de grădinițe, școli, licee sau chiar la universitate, pe Bulevardul Mamaia, este plin de maidanezi care se înmulțesc în neștire”. La fel este situația, ne-a transmis un alt cititor, și în curțile instituțiilor de stat sau private, mai ales în zonele periferice. Și ei, ca toți constănțenii de altfel, consideră că ceea ce fac autorizațiile în prezent nu este suficient și că trebuie luate măsuri eficiente pentru a elibera străzile de sub „dominația” maidanezilor. 20 de câini sunt strânși, zilnic, de pe străzi Reprezentanții Serviciului de Ecarisaj din cadrul Primăriei Constanța și ai SC Alfmob Exim SA, responsabili cu strângerea și adăpostirea animalelor fără stăpân, susțin că se acționează în funcție de posibilități. „În medie, sunt strânși în jur de 20 de câini pe zi. Nu sunt nici posibilități financiare pentru a strânge mai mulți; s-au făcut reduceri de buget, la toate capitolele, inclusiv la ecarisaj. Banii abia ajung pentru hrană și medicamente, nu și pentru investiții”, ne-a declarat Cristina Laurenția Itoafă, șeful Serviciului de Ecarisaj. Adică pentru achiziționarea unor mașini de colectare a patrupedelor, căci acum biobaza are două astfel de autovehicule. Potrivit lui Mihai Puretea, administratorul biobazei, sunt zile când o singură mașină iese pe străzile Constanței, pentru că a doua trebuie să răspundă solicitărilor primăriilor din județ, cu care firma are contract. În prezent, în unitatea de la marginea orașului sunt adăpostiți în jur de 130 - 150 de patrupede. Puțini, spunem noi, în condițiile în care capacitatea biobazei este, potrivit reprezentanților firmei, de aproape 500 de locuri. Niciunul dintre cei chestionați nu a putut să ne spună însă, cel puțin estimativ, câți maidanezi mai sunt pe străzile Constanței, având în vedere că, după cum spun ei, răspund zilnic solicitărilor pe care le primesc din toate colțurile orașului. „Nu a fost făcut un astfel de recensământ”, ne-a spus Mihai Puretea, deși ar fi fost, con-siderăm noi, unul dintre cei mai interesați de acest aspect, pentru a evidenția dacă firma pe care o reprezintă își face datoria și cât va mai avea de lucru (!). Angajata Primăriei a fost de acord, în schimb, că în municipiul nostru ar fi în jur de 20.000 de câini, așa cum susținea primarul Radu Mazăre în urmă cu ceva vreme. „În ultima perioadă am primit sesizări pentru a ridica maidanezi din cartierele Faleză Nord și Poarta 6. În general, sunt sesizări din cartierele cu blocuri și din zonele unde au fost clădiri în construcție. Muncitorii tot adună câinii pe șantiere, pentru a le păzi, iar când termină construcția, aceștia rămân pe străzi” - Cristina Laurenția Itoafă, șef Serviciu de Ecarisaj. Iubitorii de animale vor un adăpost pentru câini Cristina Laurenția Itoafă este de părere că intervenția angajaților biobazei pe străzile municipiului se observă, chiar dacă numărul câinilor nu scade semnificativ. „Eu cred că se simte că se intervine pe străzi, iar cei care au făcut sesizări nu pot spune că nu strângem câinii. Dar tot apar alții. Persoanele care revendică animalele își iau angajamentul că se vor îngriji de ei, dar îi lasă înapoi în stradă. Ar trebui să ne sprijine și populația, să nu-i abandoneze pe stradă”, a afirmat șefa serviciului. Iubitorii de animale susțin, în replică, faptul că tot încearcă să contribuie, dar nu sunt lăsați. De exemplu, reprezentanții Fundației „Noroc” încearcă de doi ani să obțină un teren de la Primăria Constanța pentru a înființa o biobază proprie. Demersurile lor au rămas fără ecou. „Au fost trimise adrese și către guvernanți, dar ni s-a răspuns că autoritățile locale sunt în măsură să ne sprijine cu un teren. Noi facem fiecare ce putem, în zonele unde locuim, dar este nevoie de un centru unde să adunăm acești cățeluși. Credeți că nouă ne convine să-i lăsăm pe stradă, dar nu avem ce face”, ne-a spus Eugenia Hulea, președintele fundației.