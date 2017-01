CONSTANŢA zguduită de un CUTREMUR de 4,8 grade. Iată avertismentul specialiştilor!

2

piratii de la ANR fac legea prin aruncarea peste bord a 3 jurisi in 2luni

NOUL ANR VREA SA FACA LEGEA ..FARA LEGE ..FARA CONSILIERII JURIDICI DE LA JURIDIC. –Juristii sint dati afara in cateva zile. In mai putin de o luna 2 juristi au fost dati afara mai mult sau mai putin mascat.Toti sefii de la Juridic, Tehnic si Personal si-au dat demisia in cateva zile mai mult sau mai putin voluntar, impreuna cu alti cativa zeci de angajati „demisionari” demisi mascat sau demisi- inclusiv sefi de servicii inclusiv cei 5 Capitani de zonale adj. care si au pierdut posturile. Iar in mai putin de o luna au fost „fabricate” doua comisii, ambele nelegale si peste termenul de 30 de zile prevazut de legea 53/2003 pentru a sanctiona, pentru a fi dat afara al treilea din 5 juristi. Al patrulea jurist a renuntat la dreptul de a semna toate actele ANR pentru a nu –si asuma responsabilitatea a ce urma. Numai ca de data asta s-a incalcat legea.Numai ca de data asta o sa plateasca! Mai sint aprox. 3 zile pana la caderea acestui guvern!