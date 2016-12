Constanţa, viziune sau ficţiune? Bulevarde pietonale, străzi cu sens unic, autobuze ecologice rapide şi transport public pe apă

2

Doamne Iisuse Christoase! Mare e grădina Ta, Bunule!

Bă, Rromarlanebuni smintiți, in general, si kustemdilimani tembeli, in particular. Voi nu mai sunteți oameni in adevăratul sens al cuvântului. Ci niște mutanți grotești. Din cauza copacilor, nu vedeți pădurea. E vorba de Om. --- Eram intr'un autobuz din Tomis Nord spre gara. In spate, era un Tzigan Mai in vârsta si trei puradei. Spărgeau semințe si scuipau pe podea. Puradeii au coborât câte unul in următoarele stații. Cred ca erau hoți de buzunare. In fiecare alta stație se urca un puradel ce se cunoștea cu cel in vârsta. Când am ajuns la gara, pe podea erau numai coji de semințe. Au urcat si coborât mulți Rromarlani. Il vedeau pe Tzigsn, vedeau cojile. Nimeni n'a zis nimic. Înainte de a cobori, l'am apostrofat: "Ba, dihanie! Eu trăiesc in Amerikk. Dacă făceai in autobuz acolo ce faci aici, ai fi fost impuskkt de un Amerikknar". S'a hlizit la mine, maghraonul, a încercat sa fie violent, dar s'a stăpânit destul de repede. Am văzut, inițial, ca a vrut sa se repeadă la mine. Dar, când a văzut ca bag mâna in buzunar, încet, s'a abținut. I'a fost frica, orătaniei! --- Din lectura, am înțeles ca Tziggank'asta nebuna, Merla, e cea care da aprobări bandiților ce ridika blocuri pe spațiul verde. --- Dacă mai sunt Romani in Kustendge, ei vor salva orașul odată cu salvarea fostei Romanii. Iar ceea ce GUITZA scroafadecatzea se va împlini. Din păcate, însă, previziunile spun ca in 2050 in Rromarlanebunia vor mai fi 12 milioane de bipezi, iar Romanii fi'vor o biata minoritate. Aferim!