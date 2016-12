"Constanţa va rămâne fără apă caldă". RADET aruncă fumigene, CET-ul îi dă peste mână

"Constanța va rămâne fără apă caldă". RADET aruncă fumigene, CET-ul îi dă peste mână

În plin sezon estival, Constanța ar putea rămâne fără apă caldă în orice moment, din cauza datoriilor imense pe care RADET le are către CET. În timp ce aceste două instituții joacă ping-pong cu milioanele de lei, fiecare acuzând-o pe cealaltă de rea-voință și informații eronate, constănțenii, dar și turiștii, s-ar putea spăla la lighean în perioada următoare, dacă nu se găsește o cale de dialog și nu se ajunge la o înțelegere în privința datoriilor.În data de 15 iulie, Electrocentrale Constanța a transmis un preaviz către RADET, prin care îi anunța că riscă să nu mai primească energie termică dacă nu își plătesc datoriile de peste 191 de milioane de lei.„Formulăm prezenta notificare de preaviz prin care vă punem în vedere faptul că, în măsura în care, în termen de zece zile de la data primirii prezentei, nu veți achita către subscrisa, din totalul datoriilor scadente pe care le înregistrați în valoare de 191.060.451,60 de lei, sume îndestulătoare pentru asigurarea continuității activității de producere a energiei termice necesare populației, instituțiilor publice și agenților economici de pe raza muni-cipiului Constanța, ne vedem nevoiți să întrerupem livrarea energiei termice către dvs.”, se arată în adresa semnată de directorul general al CET Constanța, Ma-rius Dan Deaconescu.„Suntem cu facturile la zi!“Practic, începând de astăzi, CET nu ar mai alimenta punctele termice ale RADET și, implicit, RADET nu ar mai putea furniza apă caldă către constănțeni. Directorul general al RADET, Liviu Popa, susține că regia este cu plățile la zi, iar suma invocată este „o datorie istorică”.„Este vorba despre o sumă aflată în litigiu pentru că este generată de neplata la timp a subvențiilor, din 2003 încoace, și care a crescut în timp.Practic, de la 1 octombrie 2014, când CET s-a divizat din concernul Elcen București, și până în ziua de azi, totalul facturilor emise de către Electrocentrale Constanța este de 281.254.210,81 de lei, iar RADET și autoritățile locale au achitat, în total, 286.456.604,26 de lei”, a explicat Liviu Popa.Potrivit acestuia, 80 la sută din încasările zilnice ale RADET se duc direct către CET și regia nu are alte surse de venit pentru a acoperi respectiva datorie.„Prin intermediul unui cont escrow, în prezent, 80 la sută din încasările noastre merg la CET, 20 la sută rămân la RADET.Pentru că am înțeles că CET se con-fruntă cu probleme financiare, am cedat 10 la sută din încasările noastre, pentru că inițial CET-ului îi reveneau 70 la sută și le-am oferit 80 la sută, dar nu avem surse suplimentare care să ne ajute să adunăm fonduri pentru a achita o sumă veche care nici nu a fost generată de RADET și care este în litigiu. Noi ne achităm facturile emise la zi și din bi-lanțul facturilor achitate rezultă că am plătit chiar mai mult”, a mai spus șeful RADET.„Directorul Popa prezintă date false!“Contactat telefonic, directorul tehnic al Electrocentrale Constanța, Dumitru Tamaș, confirmă faptul că există un litigiu cu RADET Constanța și că regia are datorii foarte mari către CET, ce trebuie plătite.„Nu este vorba despre o datorie istorică. RADET nu și-a plătit facturile, de aceea s-a ajuns la această sumă. Directorul Popa prezintă date false, eronate. Noi am transmis un preaviz. Conform contractului există această posibilitate. Dacă ei nu recunosc sumele respective probabil vom ajunge în instanță. RADET nu face nicio propunere, nu face nimic decât să trimită hârtii neserioase”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dumitru Tamaș.Potrivit acestuia, constănțenii vor avea în continuare apă caldă la robinete, dar este absolut necesar ca să se găsească o soluție și pentru plata restanțelor res-pective. „Nu se va opri mâine (n.r. - astăzi, 25 iulie), furnizarea de energie termică la Constanța. Dar ei (n.r. - RADET Constanța) vor să facă spectacol. Noi am tras un semnal de alarmă. Conform preavizului, începând de mâine, în orice moment se poate sista furnizarea, dacă RADET nu va întreprinde măsuri de re-glementare a acestei situații. Este ultimul pas pe care îl facem, mai așteptăm doar să ne așezăm la masă pentru a găsi soluții”, a mai spus directorul Electrocen-trale Constanța.